Tragödie an Schule in Serbien

Tragödie an Schule in Serbien :

Tragödie an Schule in Serbien : „Wie aus einem Horrorfilm“

In Belgrad erschießt ein Dreizehnjähriger acht Mitschüler und einen Wachmann in seiner Grundschule. Die Waffen hatte er wohl von seinem Vater. Er führte außerdem eine Liste mit den Namen der Opfer mit sich.

Blumen am Tatort: Polizisten sperren das Gelände der Grundschule in Belgrad und das umliegende Areal weiträumig ab. Bild: dpa

Durch Schüsse in einer zentral gelegenen Grundschule in der serbischen Hauptstadt Belgrad sind am Mittwochmorgen neun Personen getötet und weitere sieben teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein 13 Jahre alter Schüler wurde nach Polizeiangaben als mutmaßlicher Täter fest­genommen. Er soll die Tat gestanden haben und die Tatwaffe sowie eine weitere Pistole mit sich geführt haben. Die Tat sei von langer Hand geplant worden, der Junge habe eine Liste mit Namen seiner Opfer mit sich geführt, teilte Innenminister Bra­tislav Gašić auf einer Pressekonferenz am Mittwochmittag mit. Auch der Vater des Schützen, dem die beiden Pistolen ge­hören, wurde festgenommen. Da die Ermittler davon ausgehen, dass die Tat mindestens einen Monat im Voraus geplant wurde, wurde in serbischen Medien die Frage aufgeworfen, ob der Täter bewusst einen Zeitpunkt vor seinem Geburtstag im Juli gewählt habe, so dass er nach dem Strafrecht auch für die Tötung vieler Menschen nicht belangt werden könne.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Der Schüler, der 2009 geboren wurde, tötete zunächst den Wachmann der Vladislav-Ribnikar-Grundschule, dann schoss er auf drei Mädchen im Gang. Anschließend ging er in das Zimmer der Klasse, der er selbst angehörte. Dort wurde gerade Geschichte unterrichtet, wie Zeugen und Angehörige von Schülern in Interviews verschiedener serbischer Fernsehsender berichteten. Er wechselte das Magazin seiner Waffe und eröffnete das Feuer vom Türrahmen aus. Der Junge soll zunächst der Lehrerin in den Kopf geschossen und dann die Waffe gegen seine Mitschüler gerichtet haben.

Polizei riegelte das Gelände ab

Um 8.42 Uhr rief er selbst die Polizei an und gab an, dass er soeben seine Mitschüler erschossen habe. Polizei und Rettungskräfte rückten mit großem Aufgebot zu der Schule aus. Die Polizei habe sofort alle verfügbaren Polizeistreifen in die Schule geschickt. Auf dem Schulhof ließ sich der Junge dann festnehmen. Fotos der Festnahme zeigen ihn in einem blauen T-Shirt und eng anliegenden Hosen, über seinen Kopf ist eine Jacke gezogen. Das Gelände im Innenstadtbezirk Vračar wurde samt dem umliegenden Areal, wie Bilder zeigen, von bewaffneten Polizisten in Schutzkleidung abgeriegelt. Acht der getöteten Personen waren Schüler, andere Opfer, darunter die Lehrerin, wurden teils schwer verletzt. Eine Untersuchung der Motive für die Tat sei im Gange, teilte die Polizei mit. Man arbeite mit Hochdruck daran, „alle Fakten und Umstände aufzuklären, die zu dieser Tragödie geführt haben“, erklärte das serbische Innenministerium.

Der mutmaßliche Schütze wurde von Mitschülern, die von serbischen Fernsehsendern interviewt wurden, als Musterschüler bezeichnet. Er sei ein ruhiger und etwas verschlossener Junge gewesen, der gute Noten gehabt habe, wurde eine 14 Jahre alte Mitschülerin zitiert. In Serbien dauert die Grundschule acht Jahre. Eingeschult wird man im Alter von sieben Jahren. Waffengewalt ist in serbischen Schulen äußerst selten. Die Vladislav-Ribnikar-Grundschule in Belgrad ist eine Eliteschule im Zentrum der Stadt, auf der bilingual auch auf Französisch unterrichtet wird. In dem Balkanland ist der Erwerb und Besitz einer Schusswaffe mit Genehmigung legal. Das Unterrichtsministerium schloss zu Mittag die Schulen im ganzen Land. Bildungsminister Branko Ružić ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Ružić und Gesundheitsministerin Danica Grujičić begaben sich an den Tatort.

Der Angreifer habe zwei Faustfeuerwaffen und zwei Benzinbomben bei sich gehabt, sagte der Belgrader Polizeichef Veselin Milić auf einer Pressekonferenz. Die Tat sei etwa einen Monat lang geplant gewesen, bis in Details. Auf dem Schreibtisch des Jungen habe man Skizzen und Pläne gefunden, die „wie aus einem Horrorfilm oder Videospiel“ gewirkt hätten. „Er hatte sogar Namen von Kindern, die er töten wollte, und ihre Klassen auf einem Zettel.“

Der Siebtklässler habe eine der beiden Waffen sowie die Molotowcocktails und drei Reservemagazine in einem Rucksack getragen, hieß es auf der Pressekonferenz weiter. Beide Waffen hätten sich im rechtmäßigen Besitz des Vaters des Jungen befunden. Der Vater gebe an, dass sie in einem Safe eingeschlossen gewesen seien. Anscheinend habe das Kind den Code dazu gekannt. Der Junge sei oft mit seinem Vater zum Schießstand gegangen.

Milan Nedeljković von der Bezirksverwaltung in Vračar sagte, der Wachmann der Schule habe sich dem Schützen in den Weg gestellt und damit wahrscheinlich weitere Opfer verhindert. Der Wachmann „wollte die Tragödie verhindern, und er war das erste Opfer“, sagte Nedeljković vor Journalisten vor dem Schulgebäude.

Mehr zum Thema 1/

Vor der Schule warteten viele besorgte Eltern auf ihre Kinder. Angehörige telefonierten Krankenhäuser ab, um zu erfahren, ob ihre Kinder dorthin gebracht wurden. Die Polizei hatte Eltern, die noch nichts von ihren Kindern gehört hatten, gebeten, sich bei einer Polizeistation zu melden. Astrid Merlini, deren Tochter während der Schüsse in der Schule war, sagte, die Lehrer hätten schnell reagiert, um die Schulkinder in Sicherheit zu bringen. Ihre Tochter habe den tödlichen Schuss auf den Wachmann beobachtet und sei dann sofort in ihre Klasse gerannt. „Sie hatte Angst. Sie sagte ihrer Lehrerin, dass oben geschossen werde“, berichtete Merlini. Die Lehrerin habe die Kinder „sofort“ in Sicherheit gebracht und im Klassenraum eingeschlossen.