Raubüberfall am Hermannplatz : Bei Reizgasattacke in Berlin acht Menschen verletzt

Die Zeitung „B.Z.“ berichtete, ein Geldtransporter sei überfallen worden. Dies bestätigte die Polizei zunächst nicht. (Symbolbild) Bild: dpa

Bei einer Reizgasattacke im Warenhaus am Hermannplatz in Neukölln sind am Freitag acht Menschen verletzt worden. Laut einem Bericht wurde ein Geldtransporter überfallen. Dies bestätigte die Polizei zunächst nicht.