Nahe dem französischen Lyon : Ein Toter und acht Verletzte nach Messerangriff

Einsatzkräfte der Polizei vor der Metrostation in Villeurbanne am Stadtrand von Lyon Bild: AP

Bei einem Angriff in Frankreich in der Nähe von Lyon sind Medienberichten zufolge ein Mensch getötet und mindestens acht weitere Personen verletzt worden, drei davon schwer. Wie der französische Nachrichtensender „BFMTV“ am Samstag berichtete, sei der Angreifer mit einem Messer bewaffnet gewesen, als er am Samstagnachmittag vor einer Metrostation in Villeurbanne mehrere Passanten angriff.

Den Berichten zufolge soll der Täter alleine gehandelt haben; ursprünglich war von einem zweiten Angreifer mit einem Küchenspieß die Rede. Die lokale Polizei dementierte diese Information jedoch.

Nach Informationen von „BFMTV“ soll es sich bei dem Täter um einen 33 Jahre alten afghanischen Asylbewerber handeln, der der Polizei zuvor nicht bekannt war. Über das Motiv der Angreifer ist bislang noch nichts bekannt. Bei dem getöteten Opfer handelt es sich um einen 19 Jahre Mann. Der für Terror-Ermittlungen verantwortliche Staatsanwalt wurde bislang nicht eingeschaltet.

Eine Augenzeugin sagte der Nachrichtenagentur AFP, ein Mann habe „in alle Richtungen um sich gestochen“. Einen Mann habe er mit dem Messer „in den Kopf“ gestochen, einem weiteren Opfer „den Bauch geöffnet“. Niemand sei zur Hilfe gekommen, sagte das Mädchen. Die Menschen seien geflüchtet und hätten sich in Sicherheit gebracht. Die Helfer mussten rund 20 Menschen wegen Schocks behandeln. Rund fünfzig Rettungskräfte waren im Einsatz.