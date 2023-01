Ermittlungen gegen Influencer : Behörden beschlagnahmen Luxusautos, Uhren und Bargeld von Andrew Tate

Aktualisiert am

Ein Polizist läuft an den Autos des Influencers Andrew Tate vorbei, die auf dem Gelände nahe Bukarest parken. Bild: AP

Die rumänischen Behörden sind am Samstag nach AP-Informationen auf ein Gelände in der Nähe von Bukarest eingedrungen, um eine Flotte von Luxusautos und andere Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise 3,6 Millionen Euro im Fall Andrew Tate zu beschlagnahmen.

In einer Erklärung der tätigen Behörde heißt es laut der Nachrichtenagentur, dass sie insgesamt 15 Luxusautos, 14 Designeruhren und Bargeld in mehreren Währungen beschlagnahmt hat.

Etwa ein halbes Dutzend maskierte Polizeibeamte und andere Beamte stürmten am Samstag das Gelände, um die Waren mitzunehmen. Zu dem Fuhrpark gehörten ein blauer Rolls-Royce, ein Ferrari, ein Porsche, ein BMW, ein Aston Martin und ein Mercedes Benz.

Wenn die Staatsanwälte beweisen können, dass die Brüder Tate durch illegale Aktivitäten, einschließlich Menschenhandel, zu Geld gekommen sind, könnten die Vermögenswerte zur Deckung der Ermittlungskosten und zur Entschädigung der Opfer verwendet werden, sagte Ramona Bolla, eine Sprecherin der für Organisiertes Verbrechen zuständigen Sondereinheit der Staatsanwaltschaft, DIICOT.

Tate, 36, ein britisch-amerikanischer Staatsbürger, der 4,5 Millionen Follower auf Twitter hat, wurde am 29. Dezember in Bukarest zusammen mit seinem Bruder Tristan und zwei rumänischen Frauen wegen Mitgliedschaft in einer organisierten Verbrechergruppe, Menschenhandel und Vergewaltigung festgenommen.

Die Verdächtigen sollen junge Frauen dazu gezwungen haben, in kommerziell verbreiteten Sex-Videos mitzuwirken, die laut Medienberichten in einer Villa im Dorf Voluntari bei Bukarest produziert worden sein sollen. Den Ort des mutmaßlichen Verbrechens nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Seit April 2021 waren die Tate-Brüder deswegen im Visier der rumänischen Ermittler.

Im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren am Donnerstag Hausdurchsuchungen eingeleitet worden. Durchsucht worden seien laut der DIICOT Immobilien in der Hauptstadt Bukarest sowie in den angrenzenden Regionen Ilfov und Prahova. Medienberichten zufolge dürfte es sich unter anderem um Wohnungen von Freunden des Verdächtigen handeln. Dazu nahm die Staatsanwaltschaft keine Stellung.