Mordprozess in Ellwangen : „Papa hat gesagt, der muss weg“

Vor dem Mord gab es einen Limoncello. Nach dem Mord froren die mutmaßlichen Täter den Leichnam eines ihrer Opfer in der Gefriertruhe ein, zersägten den leblosen Körper mit der Kettensäge und betonierten die Körperteile in Plastikfässern ein. Was nach einer klassischen Tat der sizilianischen Mafia klingt, ereignete sich nicht in Palermo, sondern in Sontheim an der Brenz, einer Gemeinde mit 5000 Einwohnern am Rande der Schwäbischen Alb.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Am Montag begann am Landgericht Ellwangen der Strafprozess gegen drei italienische Männer, die insgesamt für drei grausame Morde verantwortlich sein sollen. Angeklagt sind der 55 Jahre alte Alfonso P. sowie seine beiden Söhne – der 30 Jahre alte Giacomo P. und der 33 Jahre alte Giovanni P. Als der mutmaßliche Haupttäter gilt der aus Sizilien stammende Vater: Ihm wirft die Staatsanwalt vor, im Februar 2008 den türkischstämmigen, damals 22 Jahre alten Ehemann seiner Tochter erwürgt zu haben. Ein Motiv für diesen Mord könnte gewesen sein, dass der Schwiegersohn Muslim und Türke war. Den Leichnam hat die Polizei bis heute nicht finden können.

Im Oktober 2014 sollen dann alle drei Angeklagten gemeinsam den 38 Jahre alten Marco B. getötet haben, mit ihm war die Tochter nach dem Verschwinden ihres Mannes eine Beziehung eingegangen. Auch der Leichnam dieses Opfers ist bis heute nicht gefunden worden, der Haupttäter soll ihn mit einem Pritschenwagen nach Sizilien geschafft und wenige Kilometer von seinem Geburtsort in der Landschaft entsorgt haben.

Zwischenfall im Gerichtssaal

Im Mai 2019 soll dann Alfonso P. mit seinem älteren Sohn Giovanni den 59 Jahre alten Hermann W. ermordet haben. Er hatte bei der Familie eine Garage gemietet. Auch dieses Opfer starb durch den Strang. Allerdings unterscheidet sich der dritte Mord von den beiden ersten: Während der Ehemann sowie der Lebensgefährte offenbar aus Heimtücke und aufgrund der zerrütteten familiären Verhältnisse sterben mussten, lagen dem dritten Mord Habgier und finanzielle Motive zugrunde: Bevor die Angeklagten Hermann W. erdrosselten, zwangen sie ihn, Verträge über 130.000 Euro zu unterschreiben und die Geheimnummern seiner Bankkonten herauszugeben. Erst aufgrund dieser Tat konnte der Hauptangeklagte überführt werden. Nach einer Vermisstenmeldung waren auf den Konten des Opfers erhebliche Barabhebungen festgestellt worden. In den beiden ersten Fällen gab es Vermisstenanzeigen – sie waren aber folgenlos geblieben.

Die Staatsanwaltschaft wirft Alfonso P. Mord in drei Fällen sowie Computerbetrug in zwölf Fällen vor. Ihm droht eine lebenslange Haft und anschließende Sicherheitsverwahrung. Der ältere Sohn Giovanni P. muss sich wegen zweifachen Mordes und wegen Computerbetrugs verantworten – er soll an der Ermordung des Lebensgefährten seiner Schwester sowie des Garagenmieters beteiligt gewesen sein. Alle drei Angeklagten leben schon lange in Deutschland, brachten es zu einem gewissen Wohlstand, wirkten am ersten Verhandlungstag aber überfordert; der Vater konnte der Verhandlung ohne Übersetzerin nicht folgen.

Giacomo P. machte eine umfassende Aussage. Sein Vater habe ihn von seiner Absicht, den Lebensgefährten der Schwester zu töten, kurz vor der Tat unterrichtet: „Papa hat gesagt, der muss weg.“ Marco B. habe seine Schwester und deren Kinder geschlagen. Den Kindern soll er die Zähne ausgeschlagen und sie gezwungen haben, sich mit der Klobürste die Zähne zu putzen. Nachdem sich die Kinder bei den Großeltern ausgeweint hätten, sei der Entschluss seines Vater gereift, Marco B. zu töten. „Ich habe ihm das Seil um den Hals gemacht, dann habe ich ihn auf den Boden geschmissen“, sagte Giovanni P. im Gericht. Den Leichnam habe man zunächst in eine Gefriertruhe gepackt. Später habe der Vater den Körper mit der Motorsäge zerteilt. In der Familie habe immer „höchste Disziplin“ geherrscht.

Der Vorsitzende Richter stellte zur Diskussion, ob Giovanni P.s Hilfe zur Aufklärung der Taten strafmildernd zu werten sei. Bei ihm könne es sich auch nur um Beihilfe gehandelt haben. Als die Prozessbeteiligten in die Mittagspause gehen wollten, kam es zu einem Zwischenfall: Ein Mann aus der Familie des getöteten Ehemanns ging auf den Haupttäter Alfonso P. los. Die Justizbeamten hatten Mühe, den Aggressor zu Boden zu bringen.