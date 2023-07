Aktualisiert am

BBC-Sendegebäude in London Bild: AFP

Ein prominenter BBC-Moderator soll einen Teenager für pornografische Fotos bezahlt haben, um seine Drogensucht zu finanzieren. Der Moderator soll vor drei Jahren damit begonnen haben, Geld für die expliziten Fotos in Höhe von insgesamt 35.000 Pfund (41.000 Euro) an einen oder eine Minderjährige im Alter von 17 Jahren zu überweisen, wie die Boulevardzeitung „The Sun“ erstmals am Freitag berichtete.

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung hieß es, „ein männlicher Mitarbeiter“ sei „suspendiert“ worden. Der Sender arbeite „so schnell wie möglich daran, die Fakten zu ermitteln, um die nächsten Schritte festzulegen“, hieß es nun in der BBC-Erklärung.

BBC will „schnell und sensibel“ ermitteln

Die Mutter des Kindes, die behauptet, der BBC-Star habe ihr Kind für sexuelle Bilder bezahlt, erzählt gegenüber „The Sun“, wie fassungslos sie war, als sie ein Telefonbild des Moderators in seinen Boxershorts sah. „Ich habe es geliebt, ihn im Fernsehen zu sehen.“ Sie habe ihn sofort erkannt. „Er beugte sich vor und bereitete sich darauf vor, dass mein Kind für ihn auftreten sollte“, ergänzt die Mutter.

Nach dem Bekanntwerden der „zutiefst besorgniserregenden Vorwürfe“ hatte Kulturministerin Lucy Frazer zuvor BBC-Generaldirektor Tim Davie bei einem Gespräch zu weiteren Schritten gedrängt. Angesichts der Art der Anschuldigungen sei es wichtig, dass die BBC nun „den nötigen Freiraum“ bekomme, „um die Fakten zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen“, schrieb Frazer im Onlinedienst Twitter. Davie habe ihr versichert, „dass die BBC schnell und sensibel ermittelt“.

Der „Sun“ zufolge hatte sich die Familie bereits im Mai bei der BBC beschwert - der Moderator blieb demnach jedoch noch mehrere Wochen auf Sendung. Der Sender hatte zunächst erklärt, dass er alle in dem Bericht erhobenen Anschuldigungen „sehr ernst nimmt“ und entsprechende „Mechanismen zum proaktiven Umgang damit“ eingerichtet habe. In ihrer aktuellen Erklärung bestätigte die BBC nun, „erstmals im Mai von einer Beschwerde erfahren“ zu haben.

In einer internen E-Mail an die Mitarbeiter, die auf der BBC-Website zitiert wird, erklärte Davie, dass er „die unbegründeten Gerüchte, die im Internet über einige unserer Moderatoren verbreitet werden, auf das Schärfste verurteilt“.

Die ehemalige Innenministerin und Abgeordnete der regierenden konservativen Partei, Priti Patel, forderte „eine vollständige und transparente Untersuchung“ des Falls. Die oppositionelle Labour-Abgeordnete Rachel Reeves sagte dem Sender Sky News am Sonntag, „die BBC, aber auch die anderen Sender, müssen sich zusammenreißen, denn man scheint von einem Skandal zum nächsten zu schlingern“.

Erst im Mai war der britische Star-Moderator Phillip Schofield vom Sender ITV zurückgetreten, nachdem er eine „unkluge, aber nicht illegale“ Beziehung mit einer jungen Kollegin zugegeben hatte. Im April musste der damalige BBC-Vorsitzende wegen eines verschwiegenen Darlehens an Ex-Premierminister Boris Johnson seinen Hut nehmen.