Bundesstraße 12 in Bayern : Raser verprügeln Autofahrer

Erst überholte ihn der Raser rechts, bremste ihn aus – und prügelte dann mit seinen Beifahrer auf den 38 Jahre alten Mann ein, als dieser erschrocken anhielt. Die Polizei beschreibt die Szene „wie in einem brutalen Actionfilm“.

Vermutlich hatte der 38 Jahre alte Autofahrer aus dem Ostallgäu höchstens mit einer verbalen Auseinandersetzung gerechnet. Hätte er gewusst, was ihm geschehen sollte, wäre er am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 12 Richtung Kaufbeuren ganz bestimmt nicht aus dem Auto ausgestiegen. Doch wer hätte das geahnt?

Der Mann stieg aus seinem Auto, weil er gerade erst rasant überholt und dann so ausgebremst worden war, dass er einfach anhalten musste. Vor ihm hielt das mit vier Männern besetzte Auto, das ihn so bedrängt hatte. Zwei Männer, der Fahrer und der Beifahrer, stiegen sofort aus. Sie kamen direkt auf den 38 Jahre alten Mann zu, schlugen und traten sofort ohne Vorwarnung auf ihn ein. Dann stiegen sie wieder in ihr Auto und flüchteten. Der Mann kam mit zahlreichen Prellungen ins Krankenhaus.

Gefilmt wurde dieser Angriff, den die Polizei als gefährliche Körperverletzung wertet, von einem anderen Autofahrer. Die Art und Weise, wie die Männer auf den Autofahrer einprügeln, sei eine Szene wie in einem brutalen Actionfilm, sagt Markus Dösinger, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Buchloe. Einige Zeugen hatten den Angriff beobachtet und die Polizei verständigt, die sofort die Fahndung einleitete – bislang vergebens.

Begonnen hatte die Konfrontation gegen 15 Uhr 30 auf der Autobahn 96 Richtung Lindau. Nach Polizeiangaben hatten sich dort vier Autofahrer, alle mit Fahrzeugen mit Schweizer Kennzeichen, ein Rennen geliefert, sich immer wieder auch gegenseitig rechts überholt. Der 38 Jahre alte Autofahrer, der ebenso dort fuhr, war den Rasern offenbar im Weg. Sie fuhren dicht auf sein Auto auf, nötigten ihn, zur Seite zu fahren. Als er die Autobahn dann an der Anschlussstelle Jengen verließ, folgte ihm einer der Raser – und bremste ihn zu Beginn der Bundesstraße aus.

Über die Fahrzeugtypen der beteiligten Autos sei bislang nichts bekannt, sagt Dösinger. Auch über die Fahrer sowie die Schläger gibt es demnach bislang keine näheren Angaben. Es sollen „junge Männer Anfang 30“ gewesen sein. Ebenso wenig kann die Polizei bislang zu Nationalität oder Herkunft der Personen sagen. „Das Video gibt da keine konkreten Anhaltspunkte.“ Ein Kennzeichnen der beteiligten Fahrzeuge hingegen hat die Polizei. „Die Ermittlungen laufen.“