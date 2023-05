Ein Mann hat im bayerischen Regenstauf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit heißem Öl übergossen und lebensgefährlich verletzt. Die 30-Jährige erlitt am Freitag schwere Verbrennungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei in Regensburg am Montag berichtete. Mittlerweile sei sie außer Lebensgefahr.

Sowohl der Mann als auch die beiden Kinder des früheren Paars erlitten leichtere Verletzungen. Sie wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige hatte zunächst angegeben, mit einem Topf voll heißem Speiseöl gestolpert zu sein und das Öl versehentlich über die Frau geschüttet zu haben. Auch die beiden Kinder, die sich in unmittelbarer Nähe ihrer Mutter befanden, seien dabei verletzt worden.

Im Lauf der Ermittlungen ergaben sich laut Polizei jedoch Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat. Deshalb wurde der Mann festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Wochenende Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Körperverletzung. Das Opfer war demnach am Montag noch nicht vernehmungsfähig.