Mehr als 40 Spritzen gesetzt : Falscher Arzt in Impfzentren in Bayern tätig

Die Polizei nahm den Mann nach einem Hinweis des Malteser Hilfsdiensts fest. (Symbolbild) Bild: dpa

In Bayern ist ein falscher Impfarzt aufgeflogen. In mehr als 1300 Fällen soll er Patienten aufgeklärt, in etwa 40 die Impfung sogar selbst durchgeführt haben. Der 49-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.