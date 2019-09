Joachim Herrmann : Innenminister leistet Erste Hilfe bei Unfall

Der bayerische Innenminister hat als Ersthelfer einer schwerverletzten Frau aus einem Autowrack geholfen. In den Unfall war offenbar auch ein Verdächtiger in einem Tötungsdelikt verwickelt.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist viel unterwegs: Besuch der Wiesnwache in München, der neuen Polizeiinspektion in Laufen, des Jubiläums der Zentralen Bußgeldstelle in Viechtach. Bei einer seiner Fahrten hat er nun einer schwerverletzten Frau nach einem Autounfall geholfen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch auf Nachfrage bestätigt hat. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über Herrmanns Einsatz berichtet. In den Unfall war auch, wie sich später herausstellte, ein Tatverdächtiger in einem Tötungsdelikt verwickelt.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Der Innenminister war am Sonntagvormittag auf der Autobahn 3 Richtung Passau auf dem Weg zu einem Termin. Er wurde gefahren, bearbeitete auf dem Rücksitz ein paar Akten. Auf der Strecke vor ihm, zwischen den Anschlussstellen Tennenlohe und Nürnberg-Nord, hat sich dann ein Unfall ereignet, bei dem eines der beteiligten Autos am Standstreifen halten konnte, das andere jedoch gegen Bäume geprallt war. Den Unfallhergang hat Herrmann nach Angaben des Innenministeriums zwar nicht gesehen. Als sein Wagen jedoch in Sichtweite der Unfallstelle kam, ließ Herrmann sofort den Fahrer rechts anhalten und wählte mit seinem Handy die 112. Dann stieg er aus und lief zusammen mit einem anderen Autofahrer zu dem verbeulten Fahrzeug, das gegen einen Baum geprallt war und auf der Beifahrerseite lag.

Der Fahrer des zweiten Autos wurde später festgenommen

Herrmann befreite zusammen mit dem anderen Helfer die 72 Jahre alte schwerverletzte Beifahrerin aus dem völlig demolierten Auto und kümmerte sich um ihre Erstversorgung. „Für den Fahrer war leider keine Hilfe mehr möglich“, teilte der Innenminister am Mittwoch mit. Es war der 75 Jahre alte Ehemann der Beifahrerin, die schwerverletzt in eine Krankenhaus gebracht wurde. Die Rettungskräfte, so Herrmann, seien zum Glück schnell eingetroffen. „Dieser Unfall wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben, vor allem das demolierte Unfallwrack und das Schicksal der Unfallopfer.“ Es habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, gleich zu helfen.

Wie es zu dem Unfall kam, stand am Mittwoch noch nicht fest. Das Polizeipräsidium Mittelfranken verweist auf Gutachter, die den Hergang nun klären sollen. Beteiligt waren nach den Angaben drei Fahrzeuge. Schwer beschädigt wurde neben dem Fahrzeug des Ehepaares auch eine Limousine, die mit eingedrückter Front auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Und in diesem Fahrzeug saß ein 53 Jahre alter Mann: ein Tatverdächtiger in einem Tötungsdelikt. Nachdem dessen Auto auf der Standspur zum Halten gekommen war, stieg nach den Angaben der Polizei die Ehefrau des Mannes aus dem Auto, rannte über drei Fahrbahnen zur Leitplanke, kletterte darüber und wurde dann auf der Gegenfahrbahn von einem Fahrzeug erfasst. „Warum sie das tat, ist zur Zeit noch völlig unklar“, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums. Ob es eine Schockreaktion war oder mit dem Tötungsdelikt zu tun hat, das ihrem Mann zur Last gelegt wird, darüber kann man laut Polizei bislang nur spekulieren.

Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mann nahm sich daraufhin ein Hotelzimmer in der Nähe von Nürnberg. Noch in der Nacht zu Montag wurde er dann von der Polizei festgenommen. Denn am Sonntagabend hatten Rettungskräfte der Feuerwehr in dem nordrhein-westfälischen Ort Borchen im Kreis Paderborn in einem Wohnhaus eine 76 Jahre alte Frau tot aufgefunden – die Schwiegermutter des 53 Jahre alten Mannes.

Schnell kam der Verdacht auf, dass die Frau Opfer einer Gewalttat geworden sein könnte, die ganze Nacht lang suchte die Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld das Haus nach Spuren ab. Aufgrund der Spurenlage hatte sich noch in der Nacht ein Tatverdacht gegen den Schwiegersohn ergeben, der ebenfalls in dem Haus lebt. Der Verdacht auf ein Tötungsdelikt wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Paderborn am Montag durch die Obduktion bestätigt: Die Frau sei durch „Fremdeinwirkung“ ums Leben gekommen. Der Schwiegersohn, der bislang noch keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht hat, ist inzwischen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat beantragt, einen Haftbefehl wegen Totschlags zu erlassen.