Bandenkriminalität in Schweden : Wer ist für die Explosionen verantwortlich?

In Stockholm ist es zu mehreren Explosionen gekommen. Am frühen Mittwochmorgen explodierte ein Sprengsatz im Nordwesten der schwedischen Hauptstadt vor ei­nem Geschäftsgebäude, am Dienstag kam es zu einer Explosion im zentralen Stadtteil Södermalm vor einem Restaurant. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Nach Polizei­angaben gab es damit allein in diesem Jahr schon neun Explosionen landesweit. Ein Sprecher der Polizei Stockholms sprach am Mittwoch von einer „besorgniserregenden Entwicklung“. Im vergangenen Jahr betrug die Zahl der Explosionen in Schweden 90, da­runter allein 31 in der Region Stockholm. Auch in den Vorjahren war die Zahl der Explosionen in Schweden hoch. Meist kommt dabei niemand zu Schaden.

90 Prozent der Sprengstoffvorfälle werden nicht aufgeklärt

Die Vorfälle werden von schwedischen Fachleuten der Bandenkriminalität zugeschrieben. Demnach sind die Banden zunehmend gewaltbereit und schrecken auch vor Sprengstoffanschlägen nicht zurück. Überwiegend kommen demnach selbst ge­baute Sprengsätze zum Einsatz oder Handgranaten, die meist aus dem Ge­biet der früheren Sowjetunion stammen. Allerdings bleiben die Ur­heber meist unbekannt. Laut der Zeitung „Svenska Dagbladet“ blieben zuletzt 90 Prozent aller Sprengstoffvorfälle unaufgeklärt.

Im vergangenen Jahr wurden landesweit bei Schießereien 61 Personen getötet – so viele wie noch nie. Die Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson, die von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten to­leriert wird, hat Bandenkriminalität als Schwedens größtes Problem be­zeichnet und einen Paradigmenwechsel ver­sprochen. In einem umstrittenen Maßnahmenpaket kündigte sie die Prüfung verschiedener Vorhaben zum Kampf gegen Bandenkrimina­lität an, darunter doppelte Strafen für Bandenmitglieder, Abschiebungen der­selben auch ohne dass sie sich Verbrechen zu­schulden haben kommen lassen, weiterhin die Abschaffung der Strafminderung für Menschen unter 18 Jahren. Die Pläne wurden von Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert.