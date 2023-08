Was wir befürchtet hatten, ist eingetreten. Wieder einmal hat ein junger Mensch durch den Bandenkrieg sein ­Leben verloren.“ Das schrieben die Anwohner Christianias nach ihrer Versammlung am Sonntagabend. „So kann es nicht weitergehen.“ Deswegen habe man ­beschlossen, dass die „Pusher Street“ ­geschlossen werden müsse. Der Drogen­verkauf müsse aufhören.

Die Straße ist das Herzstück der selbstverwalteten „Freistadt“ Christiania in Kopenhagen. Hier wechseln sich Cafés und Bars mit Drogenverkaufsbüdchen ab, alles sehr bunt und alternativ, die früheren Kasernen­gebäude voller Graffiti. In einem davon befindet sich das Café Stjerneskibet (Raumschiff), dort wurde am Samstagabend ein 30 Jahre alter Mann erschossen. Zwei vermummte Männer hatten das Feuer unvermittelt eröffnet, sechs Kugeln trafen das Opfer, vier weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Mann wurde festgenommen, er soll die beiden Täter, die per Elektrofahrrad flohen, bei der Planung unterstützt haben.