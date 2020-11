Bandenkrieg in Berlin? : Arabischer Clan gegen kriminelle Tschetschenen

Drei Überfälle in nur 24 Stunden: In Berlin gehen kriminelle Gruppen aufeinander los. Dutzende Männer schlagen und stechen mit Messern aufeinander ein, es gibt elf Verletzte. Was steckt dahinter?

Steht Berlin vor einem Bandenkrieg zwischen einem arabischstämmigen Clan und Banden krimineller Tschetschenen? Geht es um Revierkämpfe, um Einflusszonen im Rauschgifthandel und anderen Kriminalitätsfeldern? Drei Überfälle, die am Wochenende binnen 24 Stunden in der Hauptstadt stattfanden, legen diese These nahe. Dutzende Männer waren beteiligt. Sie schlugen und stachen mit Messern aufeinander ein, es gab elf Verletzte.

Es begann am Samstagabend im Stadtteil Neukölln. In der Wildenbruchstraße überfielen rund 30 Vermummte einen Spätkauf. Sie gingen mit Messern, Stühlen und Wasserpfeifen auf die Anwesenden los. Drei Männer kamen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus, der jüngste soll 16 Jahre alt sein. Der „Späti“ gehört offiziell einem Polen, doch gehen dort Mitglieder der arabischen Großfamilie R. ein und aus. Es heißt, der Laden werde eigentlich von der Clan-Familie geführt. Das Haus, in dem er sich befindet, gehört zu den 77 Immobilien der Familie R., die im Juli 2018 von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Vorwurfs der Geldwäsche beschlagnahmt wurden. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass Mitglieder einer „bekannten Großfamilie“ an der Auseinandersetzung beteiligt waren.