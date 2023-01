Bandengewalt in Stockholm : Opfer und Täter werden immer jünger

Die Region Stockholm wird weiter von Gewaltverbrechen erschüttert. Am Freitag und Samstag kam es wie schon an den Tagen zuvor zu Explosionen und Schießereien; in der Nacht zum Samstag wurde am Stadtrand ein 40 Jahre alter Mann erschossen. „Die Bandenkriminalität eskaliert“, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson. Es handele sich um Menschen mit einem extremen Gewaltpotential.

Die Polizei teilte mit, die Situation sei sehr angespannt, eine derartige Gewaltspirale sei noch nie vorgekommen. Rund 100 weitere Beamte sollen aus den Regionen zur Verstärkung in die Hauptstadt geholt werden. Schon zuvor waren 190 Polizisten aus anderen Polizeibezirken nach Stockholm gekommen.

Mehrere Personen wurden in den vergangenen Tagen festgenommen, unter ihnen zwei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche. Sie hatten sich in einem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert; in ihrem Fahrzeug wurden mehrere Waffen gefunden. Opfer wie Täter würden immer jünger, teilte die Polizei mit. Bei den jüngsten schweren Straftaten sei die Hälfte der mutmaßlichen Täter jünger als 18, zwei Drittel jünger als 20 Jahre.

Polizisten verglichen die Situation im „Svenska Dagbladet“ mit einem Terroranschlag. „Es ist, als ob Stockholm angegriffen würde.“ Demnach steht die Gewalt im Zusammenhang mit Revierkämpfen zweier Drogengangs. Bei dem Anführer der einen Gruppe soll es sich um einen 36 Jahre alten Mann aus Uppsala handeln, der im Encrochat-Netzwerk das Pseudonym „kurdischer Fuchs“ nutzte. Er soll sich in der Türkei aufhalten und Teile des Stockholmer Drogenmarktes übernehmen wollen. Hinzu kämen Auseinandersetzungen weiterer krimineller Netzwerke, berichtet „Aftonbladet“.