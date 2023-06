Das LKA in Baden-Württemberg konnte eine Anrufer-Bande zerschlagen. Der Hauptverdächtige organisierte die Bande in London. Sie soll etwa fünf Millionen Euro erbeutet haben.

Dem baden-württembergischen Landeskriminalamt ist in Kooperation mit zahlreichen europäischen Strafverfolgungs­behörden die Zerschlagung einer kriminellen Organisation gelungen, die mit Schockanrufen etwa fünf Millionen Euro erbeutet haben soll.

Aufgrund eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Pforzheim waren am 15. Juni verschiedene Objekte in Frankfurt, in den nordrhein-westfälischen Städten Neuss, Kaarst und Haan sowie in Groß­britannien durchsucht worden. Im Zuge dieser Ermittlungsmaßnahmen konnte ein 41 Jahre alter Verdächtiger aus Polen in Großbritannien festgenommen werden.

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, mit 123 Schockanrufen Geld erpresst zu haben. Solche Anrufer geben sich als Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus und täuschen vorwiegend ältere Personen mit der Legende, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem andere Personen schwer verletzt worden seien. Um eine Inhaftierung abzuwenden, müssten die Angerufenen einen größeren Geldbetrag als Kaution an einen Kurier zahlen.