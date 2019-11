Baden-Württemberg : Drei Männer vergewaltigen Vierzehnjährige

In Biberach in Baden-Württemberg ist ein 14 Jahre altes Mädchen von drei Männern vergewaltigt worden. Ihre 13 Jahre alte Freundin konnte die Männer abwehren.

Zwei Wochen nach einer gemeinschaftlich verübten Vergewaltigung im oberschwäbischen Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) ist im ebenfalls in Baden-Württemberg gelegenen Biberach an der Riß abermals ein 14 Jahre altes Mädchen von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Tat soll sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ravensburg schon am Abend des 12. Novembers abgespielt haben; zwei der drei mutmaßlichen Täter sind auch in diesem Fall Asylbewerber. Ein 13 und ein 14 Jahre altes Mädchen, die beide Probleme mit ihren Eltern haben sollen und deshalb nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt waren, hatten ihren Angaben zufolge über einen Messenger-Dienst von sich aus Kontakte zu Männern gesucht.

Einer der nunmehr Beschuldigten habe sich bei den Mädchen gemeldet. Die beiden Mädchen trafen sich dann mit einem 32 Jahre alten Deutschen sowie zwei syrischen Asylbewerbern im Alter von 19 und 20 Jahren. Zunächst fuhren sie in eine Kiesgrube, dann suchten sie eine Garage in der Nähe der oberschwäbischen Stadt Laupheim auf.

Mehr zum Thema 1/

Die Männer sollen zunächst das 13 Jahre alte Mädchen belästigt haben, sie wehrte die sexuellen Übergriffe offenbar erfolgreich ab und weigerte sich auch, sich für sexuelle Handlungen bezahlen zu lassen. Ihre 14 Jahre alte Schulfreundin hatte jedoch wesentlich größere Mengen Wodka getrunken und zudem auch Amphetamine zu sich genommen, so dass die Tatverdächtigen bei ihr leichtes Spiel hatten. Die Männer sollen das willenlose Mädchen schließlich zum Oral- sowie Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Erst am Morgen des 13. Novembers ließen die mutmaßlichen Täter das Mädchen entkommen.