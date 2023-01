Falsche Atteste ausgestellt : Corona-Leugner demonstrieren für Ärztin

Vor dem Amtsgericht im baden-württembergischen Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ha­ben am Montag etwa hundert An­hänger der sogenannten Quer­den­ker­be­wegung demonstriert. Sie pro­testierten gegen die erwartete ­Ver­­urteilung einer 59 Jahre alten ­Ärztin we­gen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

Die Medizinerin positioniert sich seit ­Jahren als Kritikerin der Pandemiepolitik der Bundesregierung und soll mehr als 4000 falsche Atteste ausgestellt ha­ben, um Patienten von der Maskenpflicht zu befreien. Vielfach soll die Ärztin die Atteste ausgestellt haben, ohne die Patienten gesehen oder mit ihnen ein Anamnesege­­­spräch ge­führt zu haben.

Nach der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist ein At­test schon dann falsch, wenn es ohne ärztliche Untersuchung aus­gestellt wird. Nach Auffassung der Ärztin ist das Tragen von Masken gesundheitsschädlich und kann auch Reinfek­tionen fördern.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren so­wie ein dreijähriges Berufsverbot. Die Strafverteidigerin der Ärztin sprach in der Hauptverhandlung von einem „Terrorprozess“ und einem „totali­tären Corona-Regime“.

Die Anwältin vertrat auch – in der Regel offenbar erfolglos – in mehreren Verfahren Kritiker der Corona-Maßnahmen vor dem Bundesver­fas­sungsgericht und dem Verwaltungs­gerichtshof Mannheim (VGH). Erst Mitte November verurteilte das Landgericht Passau einen Arzt zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung; der Mediziner hatte in 24 Fällen für Schüler falsche Maskenatteste ausgestellt. Das Gericht verzichtete in seinem Urteil aber darauf, gegen den Mann ein zeitlich befristetes Tätigkeitsverbot zu erlassen.