Landgericht Baden-Baden : Lebenslange Haftstrafe für Mörder von Sechsjähriger

Ein sechs Jahre altes Mädchen übernachtet bei einem Freund. Der Vater des Freundes tötet und missbraucht das Kind – und zündet anschließend das Haus an. Nun muss er lebenslang in Haft.

Als die Feuerwehr im vergangenen Jahr fünf Tage vor Heiligabend nach Oosscheuern, in einen nordöstlichen Stadtteil Baden-Badens, gerufen wurde, deutete zunächst alles auf einen gewöhnlichen Hausbrand hin. Dann fanden die Feuerwehrleute und die Polizei in der Wohnung eine verkohlte und verstümmelte Leiche eines sechs Jahre alten Mädchens. Den Ermittlern wurde schnell klar, dass es sich um ein schreckliches Gewaltverbrechen handeln musste und der Brand offenbar nur zur Verdunkelung des Tatgeschehens gelegt worden war: Ein 34 Jahre alter Straßenbauer, aufgewachsen im Heim, gelegentlicher Pornoschauer, offenbar ohne pädophile Neigungen, angeblich kinderlieb, hatte das sechs Jahre alte Mädchen mit einem Messer erst getötet, die Tote sexuell missbraucht und die Leiche im Intim­bereich schwer verstümmelt.

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Mordes, Störung der Totenruhe, versuchten Mordes in vier Fällen in Tateinheit mit dem „versuchten Herbeiführen einer Sprengstoff­explosion“ mit Todesfolge. Durch den Brand hatten vier weitere Menschen Verletzungen und Rauchvergiftungen erlitten, auch auf seinen eigenen Sohn nahm der nicht vorbestrafte Deutsche keine Rücksicht.

„Wir waren fassungslos"

Am Dienstag hat das Landgericht Baden-Baden das Urteil gefällt: Wegen Mordes und der Störung der Totenruhe, Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verurteilte das Gericht den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe; außerdem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung ist damit nahezu ausgeschlossen. Das Gericht folgte den Forderungen der Staatsanwaltschaft sowie der Nebenkläger. „Wir können die genauen Motive nicht klären. Der Täter machte keinerlei Angaben. Wir waren fassungslos“, sagte der Vorsitzende Richter bei Urteilsverkündung am Dienstag. Der Verurteilte muss den Eltern des getöteten Mädchens ein Hinterbliebenengeld zahlen und seinem Sohn Schadenersatz sowie ein Schmerzensgeld. Die Höhe der Zahlungen wird in einem Zivilverfahren ermittelt.

Wie genau es zu dieser Tat kommen konnte, welche Psychopathie zu dem Mord führte, blieb auch während der Hauptverhandlung unklar. Der Angeklagte schwieg und war auch nicht zu einer psychiatrischen Exploration bereit. Kurz nach der Verlesung der Anklage hatte er lediglich mitgeteilt, dass er im Prozess schweigen werde. Der Mann hatte als Heimkind eine schwierige Kindheit, führte dann aber ein unauffälliges Leben.

Zur Tötung kam es durch eine Zufallsbekanntschaft auf dem Spielplatz: Das sechs Jahre alte Mädchen hatte sich auf einem Spielplatz mit dem Sohn des späteren Täters angefreundet. Weil das Mädchen gemeinsam mit anderen Freunden schon zweimal in dem Haus des Mannes übernachtet hatte, hatte die Mutter keine Bedenken, ihre Tochter abermals in die Obhut des Mannes zu geben. Nach dem Obduktionsbericht war das Mädchen an einer Schnittverletzung am Hals gestorben und am eigenen Blut erstickt. Der Sohn des Täters erlitt durch das Feuer eine Rauchvergiftung, sein Vater war nach dem Mord verletzt in den Garten eines Nachbarn geflüchtet und hatte dort versucht, sich umzubringen.