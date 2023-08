Im oberösterreichischen Steyr hat ein Bademeister offenbar einen Gast mit einem Tritt von einem Zehn-Meter-Turm gestoßen. Das ist auf einem Video zusehen, das seit Dienstag in den sozialen Netzwerken kursiert.

Die Aufnahme zeigt, wie ein Badegast auf dem Turm in einem Freibad steht. Hinter ihm steht ein Bademeister. Der junge Mann hält sich mit beiden Händen am Geländer des Sprungturms fest, während der Bademeister seinen Fuß in den Rücken des Mannes drückt. Dann tritt der Bademeister den Badegast, sodass dieser vom Zehn-Meter-Turm ins Wasser fällt.

Der Vorfall hatte sich bereits am 13. August ereignet, die Hintergründe sind aber noch unklar. Die Stadt Steyr, die das Bad betreibt, hatte wenige Tage später in einer Mitteilung angegeben, dass der Bademeister den jungen Mann geschubst haben soll. Weiterhin heißt es dort, der Bademeister sei am Tag nach dem Vorfall verwarnt und bis zur vollständigen Klärung des Sachverhalts freigestellt worden. Weil sich der betroffene junge Mann nicht bei den Stadtbetrieben Steyr gemeldet habe, seien diese auf die Aussagen von Dritten angewiesen, „die aber leider sehr widersprüchlich sind“.

Das Video zeigt nun, wie der Badegast getreten wird. Ein Sprecher der Stadt sagte der „Kronen-Zeitung“: „Wir haben das Video nun auch gesehen. Wie es mit dem Bademeister weitergeht, wird in den nächsten Tagen entschieden.“