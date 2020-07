Aktualisiert am

Autofahrer gibt in Kontrolle Gas und rast durch Coesfeld

Mordkommission eingerichtet : Autofahrer gibt in Kontrolle Gas und rast durch Coesfeld

Polizeibeamte wollen in einer Kontrolle einen Fahrer überprüfen, als dieser plötzlich Gas gibt und durch Coesfeld rast. Zwei Menschen werden leicht verletzt, ein Kind kann sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.

In einer Polizeikontrolle hat ein Fahrer in Coesfeld plötzlich Gas gegeben (Symbolbild). Bild: ZB

Ein Raser hat in Coesfeld durch seine rücksichtslose Fahrweise zwei Passanten verletzt und zahlreiche weitere Menschen in Gefahr gebracht. Das erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag. Die Behörden richteten eine Mordkommission ein. Ein versuchtes Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Der Fahrer, ein 29 Jahre alter Coesfelder, sei aufgrund von Zeugenhinweisen zwar identifiziert, aber noch nicht gefasst worden.

Den Angaben nach hatte eine Polizeikontrolle den Autofahrer am Freitagabend überprüfen wollen, als dieser plötzlich Gas gab und davonraste. In der Innenstadt prallte er mit seinem Wagen gegen einen Blumenkübel. Durch umherfliegende Teile wurden zwei Passanten leicht verletzt. Im weiteren Verlauf seiner Flucht rammte der Mann zwei geparkte Autos. Außerdem habe sich ein Kind nur mit einem Sprung zur Seite vor dem heranrasenden Wagen retten können, berichtete die Polizei. Das beschädigte, nicht zugelassene Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen wurde später abgestellt aufgefunden.