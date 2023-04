Aktualisiert am

Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt Kind an

Neunjähriger verletzt : Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt Kind an

In Köln wollte die Polizei einen Mercedes-Fahrer nach einem Verkehrsverstoß stoppen. Doch der Mann ergriff die Flucht – und verletzte dabei ein Kind. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Polizistin in Köln Bild: dpa

In Köln hat ein vor der Polizei flüchtender Autofahrer ein Kind angefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Polizeistreife am Samstagnachmittag im Stadtteil Holweide einen Mercedes wegen eines Verkehrsverstoßes stoppen. Der Fahrer flüchtete aber vor der Polizei und fuhr dabei ein neunjähriges Kind auf einem Fußgängerüberweg an.

Mehr zum Thema 1/

Die Fahrerin des Streifenwagens, die den Mann verfolgte, fuhr nach dem Unfall mit dem Kind von hinten auf den Mercedes auf. Der Fahrer setzte seine Flucht trotzdem fort. Die Polizisten kümmerten sich um das Kind und alarmierten die Rettungskräfte, die den leicht verletzten Jungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizei entdeckte den Mercedes später im Stadtteil Merheim. Nach dem etwa 20 bis 30 Jahre alten Fahrer wurde mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers gefahndet. Die Kölner Polizei sucht auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können.