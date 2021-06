Auto-Angriff in Kanada : Mann tötet vier Angehörige von muslimischer Familie

Bei einem offenbar gezielten Angriff mit einem Auto hat ein Mann in Kanada vier Mitglieder einer muslimischen Familie getötet. Der 20-Jährige habe die Menschen nach ersten Erkenntnissen am Sonntagabend in der Provinz Ontario gezielt überfahren, erklärte die Polizei am Montag. Ein neunjähriger Junge überlebte den Angriff schwer verletzt.

Es gebe „Hinweise, dass dies eine geplante und durch Hass motivierte Tat war“, sagte Polizeisprecher Paul Waight am Montag. Die Ermittler seien überzeugt, „dass diese Opfer angegriffen wurden, weil sie Muslime waren“. Laut Waight wurde der Mann sieben Kilometer vom Tatort in der Stadt London entfernt festgenommen. Gegen ihn wird wegen vierfachen Mordes und Mordversuchs ermittelt.

Bei den Opfern handelt es sich laut Stadtverwaltung um zwei Frauen im Alter von 74 und 44 Jahren, einen 46-jährigen Mann und ein 15 Jahre altes Mädchen – drei Generationen einer Familie. Londons Bürgermeister Ed Holder sprach von einem „Akt des Massenmordes“, der seine Wurzeln in „unsäglichem Hass“ habe.

Die Opfer waren am Sonntagabend zu Fuß auf einem Bürgersteig unterwegs, als der Angreifer mit seinem schwarzen Pickup-Truck die Bordsteinschwelle hochfuhr und sie überfuhr.