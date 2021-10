Ipswich in Australien : Dieb auf Traktor liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Australien hat sich ein Motorraddieb auf einem gestohlenen Traktor eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Polizei des Bundesstaats Queensland veröffentlichte am Samstag Videoaufnahmen eines Einbruchs in der Stadt Ipswich und der anschließenden Verfolgung des Täters. Dabei verlor der Traktorfahrer die zwei gestohlenen Motorräder, durchbrach Metall-Absperrungen und fuhr an Bahngleisen entlang.

Auf der Aufnahme einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Mann am frühen Freitagmorgen mit dem Frontlader eines schweren landwirtschaftlichen Geräts das Schaufenster eines Geschäfts einrammt, zwei ausgestellte Motorräder am Frontlader befestigt und wegfährt. Nach Angaben der Polizei soll der Mann zuvor auch sein Gefährt gestohlen haben, mit dem er unterwegs ist. Als der Täter danach sein Diebesgut auf einen Lkw laden will, wird er von mehreren Streifenwagen überrascht und flüchtet. Aufnahmen der Polizei zeigen dann, wie der Mann sich den Anweisungen der Beamten widersetzt und die Landwirtschaftsmaschine durch Vorstadtstraßen manövriert.

Dabei verliert der Traktor zunächst die erbeuteten Motorräder und dann den Frontlader. Das landwirtschaftliche Gefährt rast dennoch weiter, durchbricht ein Tor zu einer Bahnstrecke und fährt entlang der Gleise weiter.

Die Verfolgungsjagd endete nach Polizeiangaben, als der Traktor gegen einen Baum prallte. Laut Polizei flüchtete der Einbrecher zu Fuß weiter, wurde aber im hohen Gras bei einem Bach mit Hilfe von Polizeihunden aufgespürt und festgenommen. Der 41-Jährige muss sich nun unter anderem wegen gefährlichen Fahrens und Flucht vor der Polizei verantworten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.