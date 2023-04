Am 16. Mai vor 80 Jahren teilte Stroop seinem direkten Vorgesetzten triumphierend mit: Mordmission erfüllt. Kurz darauf fertigte Stroop auf feiner Pappe einen 75 Seiten umfassenden Schluss­bericht. So stolz war er auf seine barbarischen Un­taten, dass er drei Exemplare in Leder binden ließ. Eines schickte er an seinen langjährigen Mentor Himmler. Auf dem Titelblatt heißt es in kunstvollen Lettern: „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!“ Die Fotografien seines zynischen Leistungsnachweises versah Stroop in seiner gestochen scharfen Kataster-Beamten-Handschrift mit Unterzeilen wie „Abschaum der Menschheit“, „Im Kampf vernichtete Banditen“, „Jüdische Ver­räter“, oder „Ausräucherung der Juden u. Banditen“. Ein Bild wird Stroop besonders wichtig gewesen sein. Es zeigt ihn um­geben von vier SS-Männern. Im Hintergrund dringen Flammen und dicker Rauch aus einer Häuserfront. „Der Führer der Großaktion“, schrieb Stroop darunter.



Seine „Brand- und Mordaktion gegen halb verhungerte Juden“ stilisierte Stroop „zu einer militärischen Großtat, für die man das Eiserne Kreuz und eine Beförderung erwarten konnte – und auch erhielt“, schreibt der Historiker Andreas Ruppert. Im Juni 1943 wurde Stroop auch offiziell zum SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau ernannt. Und wenige Monate später bekam er die Beförderung zum Obergruppenführer – dem nach dem Reichsführer und Oberst-Gruppenführer dritthöchsten Rang in der SS. Als der Untergang des „Dritten Reichs“ längst nicht mehr abzuwenden war, erreichte Stroop dank seines zynisch zelebrierten und pedantisch dokumentierten Massenmords den Zenit seiner Karriere. Wenig später wurde der Bericht nicht nur ihm selbst zum Verhängnis.

Bei den Nürnberger Prozessen spielte das den Amerikanern in die Hände gefallene Dokument eine wichtige Rolle. Um darzulegen, wie die SS den Massenmord an den Juden betrieb, zitierte der amerikanische Chefankläger Robert Jackson nicht nur aus Hitlers Reden und Berichten wie jenen des Nazi-Chefideologen Alfred Rosenberg, sondern auch aus Stroops Warschauer Fotoalbum der Vernichtung. „Die Un­taten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die mensch­liche Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen“, sagte Jackson in seinem Vortrag, mit dem er die Zuschauer im Gerichtssaal zum Weinen brachte und den am folgenden Tag Zeitungen in aller Welt abgedruckten.