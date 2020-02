Ankündigung eines Interviews : Pop-Sängerin Duffy macht ihre Vergewaltigung öffentlich

Erkrankungen weltweit : Zweiter Toter durch Coronavirus in Frankreich

Ein 60 Jahre alter Franzose starb in der Nacht zum Mittwoch an dem Virus. In Spanien sind inzwischen neun Infektionen bekannt. Insgesamt hatte es am Dienstag mehr mehr neu gemeldete Fälle außerhalb Chinas gegeben als in der Volksrepublik selbst.