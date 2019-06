Auch Madonna belästigt : „Harvey verletzte sämtliche Grenzen“

Selbst die „Queen of Pop“ soll vor Harvey Weinstein nicht sicher gewesen sein. Der frühere Hollywood-Mogul, der nach der Anklage wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Frauen auf den Prozess wartet, hat angeblich auch Madonna bedrängt. „Harvey verletzte sämtliche Grenzen und war mir gegenüber unglaublich sexuell kokett und dreist“, erinnerte sich die Sängerin im Magazin der „New York Times“.

Bei der Zusammenarbeit für die Filmdokumentation „Truth or Dare – In Bed With Madonna“ Anfang der neunziger Jahre ließ Weinstein die heute Sechzigjährige angeblich immer wieder spüren, wer die Fäden in der Hand hielt. „Wir alle sagten uns, dass er sich das erlauben könne, weil er mächtig war und seine Filme so erfolgreich waren. Jeder, der mit ihm arbeiten wollte, musste das hinnehmen“, erinnerte sich Madonna.

Dass der Gründer der Produktionsgesellschaften Miramax und The Weinstein Company im Herbst 2018 von Missbrauchsvorwürfen eingeholt wurde, habe die Sängerin („Vogue“) daher nicht überrascht. “Als es passiert ist, dachte ich: Na endlich!“ Es sei gut gewesen, dass jemand, der über Jahre seine Macht missbraucht hatte, endlich dafür zur Verantwortung gezogen wurde.

Mehrere Dutzend Frauen haben Weinstein des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Sie werfen ihm Belästigung vor, zudem soll er einigen Frauen gedroht haben, ihre Karriere zu beenden, wenn sie mit den Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gehen. Im September soll ein Gerichtsprozess in New York gegen ihn beginnen, bei dem ihm zwei Frauen der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs beschuldigen.