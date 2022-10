Attila Hildmann : Mit veganer Bolognese in die „Wolfsschanze“

Eine Reporterin hat den Verschwörungstheoretiker und Kochbuch-Autor Attila Hildmann in einem kleinen Ort in der Türkei aufgespürt - was ihn offenbar ziemlich überrascht hat.

Es waren schließlich die ungewöhnlichen Sprünge in den Fußbodenfliesen der Praxis eines Tierarztes, die die „Stern“-Reporterin Tina Kaiser auf die Spur von Attila Hildmann geführt haben. Seit dem Sommer hatte er sich hundert Kilometer östlich von Istanbul in der unscheinbaren Kleinstadt Kartepe versteckt – an einem Ort, wohin sich keine Touristen und keine Fremden verirren. Es sei denn, sie haben es sich in den Kopf gesetzt, den seit Februar 2021 wegen Volksverhetzung mit einem internationalen Haftbefehl gesuchten ­Verschwörungstheoretiker und Holocaustleugner Hildmann zu finden.

Als Hildmann vor wenigen Tagen wie jeden Morgen um zehn Uhr früh mit seinen Hunden sein Haus verließ, warteten Kaiser und ein Fernsehteam vom „Stern“ auf ihn. Nach einer Schrecksekunde habe er auf Autopilot umgeschaltet und seine bekannten Verschwörungstheorien abgespult, schildert Kaiser das Treffen in einem Podcast.

Wieder sagte er das, wofür er mit einem Haftbefehl gesucht wird: Die Juden seien an allem schuld, Corona sei eine Erfindung der Juden, der Impfstoff solle uns töten, auch der Ukrainekrieg sei eine Erfindung der Juden mit dem Ziel, Deutschland zu deindustrialisieren.

Unklar ist, ob sich Hildmann seither ein neues Versteck gesucht hat. Noch am Montag habe er ein Video vom Balkon seines Hauses in seine private Chatgruppe gestellt, sagt Kaiser weiter. Offenbar lebte er mit seinen Hunden und Katzen allein in dem Haus. Auch wenn Hildmann 1981 in Kreuzberg als Sohn türkischer Eltern ge­boren wurde, spricht er kein Türkisch und besitzt auch nicht die türkische Staats­bürgerschaft. Denn er wurde von einer deutschen Familie adoptiert.

Hildmann radikalisierte sich in rasendem Tempo

Als sein übergewichtiger Adoptivvater im Jahr 2000 starb, schwor Attila Hildmann Fleisch und jeglichen tierischen ­Produkten ab und wurde vegan. Zunächst wurde er als Koch für vegane Gerichte bekannt. Schon in seiner Jugend war er straffällig geworden. Mit dem Migrationsjahr 2015 und vor allem mit dem Beginn der Corona-Pandemie radikalisierte er sich in einem atemberaubenden Tempo, dem Haftbefehl entzog er sich durch eine Ausreise in die Türkei.

Es werden ihm 80 Straftaten vorge­worfen. Offenbar hatte es in der Berliner Justiz jedoch einen Maulwurf gegeben. Zumindest wurde eine Mitarbeiterin der Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt, Informationen an den Beschuldigten weitergegeben zu haben.

Undercover in Hildmanns privater Unterstützergruppe

Im Februar 2021 nahmen Hobby­detektive, die sich „Hildbusters“ nennen, die Suche nach dem untergetauchten Hildmann auf. Sie fanden beispielsweise heraus, dass er die türkische Staatsbürgerschaft beantragt hatte. Tina Kaiser schloss sich im Mai 2021 der Gruppe an. Sie verfolgte seine Posts auf Telegram, bis sich eine überraschende Wendung ergab. Im April lernte sie einen früheren Vertrauten von Hildmann kennen, der sich inzwischen aber von ihm abgewandt hatte. Danach recherchierte sie alleine weiter.

Undercover gelang ihr der Einstieg in seine private Unterstützergruppe, für die er seit dem Sommer warb. Mitglied konnte werden, wer Geld an ihn spendete oder versprach, seine vegane Bolognese zu ­kaufen und noch einen Gesinnungstest bestand. Das gelang Kaiser, und sie bekam einen Einladungslink für seine „Wolfsschanze“.

Dort sei sie auf „eine Ansammlung von richtig strammen Nazis und Antisemiten gestoßen, die Hitler verehren und sich auf irgendeine Art von Kampf vor­bereiten und die Attila Hildmann als eine Art Nachfolger von Adolf Hitler sehen“, sagte sie am Mittwoch im „Stern“-Podcast „heute wichtig“.

Ein „einsamer Mann“

In der „Wolfsschanze“ teilte Hildmann sehr viel freimütiger private Videos und Fotos, die ihn etwa im Haus, in seinem Garten oder eben beim Tierarzt zeigen. Kaiser untersuchte, was sie sah, und glich es ab. Den Durchbruch brachten die selt­samen Sprünge in den Bodenfliesen der Tierarztpraxis. Nun suchte sie im Internet die Tierarztpraxen in der Türkei ab, was sie zur Adresse in Kartepe führte. Zuvor war Hildmann offenbar in der Kleinstadt Gömec an der nördlichen Ägäisküste der Türkei untergetaucht, ohne dass ihn die türkischen Behörden behelligt hatten.