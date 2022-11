Fall Attendorn : Hätte das isolierte Mädchen früher befreit werden können?

Das Haus in Attendorn, in dem ein Mädchen jahrelang festgehalten worden sein soll. Bild: dpa

Es klang reichlich kryptisch, als das Jugendamt Olpe im Fall des mutmaßlich sieben Jahre lang von seiner Mutter im Haus ihrer Eltern in Attendorn festgehaltenen Mädchens Anfang der Woche erstmals eigene Defizite einräumte. Interne Unterlagen machen nach Informationen der F.A.Z. nun anhand vieler bisher nicht bekannter Details deutlich, was bei den Behörden – trotz diverser Anstrengungen – schiefgelaufen ist und wie merkwürdig sich engste Angehörige des Mädchens über Jahre verhielten.

Der Mutter des heute acht Jahre alten Mädchens scheint es um jeden Preis darum gegangen zu sein, es von dem von ihr getrennt lebenden Kindsvater fern­zuhalten; ihre Eltern scheinen sie bedingungslos dabei gedeckt zu haben. Während des Sorgerechtsstreits mit dem Mann ließ die Frau das zuständige Gericht wissen, sie wohne mittlerweile in Italien. Der Kindsvater erwiderte über seinen Anwalt, er habe seine ehemalige Partnerin wiederholt in Attendorn gesehen. Der für das Kind bestellte Verfahrensbeistand berichtete von weiteren Zeugen, die das bestätigten. Eine Jugendamtsmitarbeiterin schaute im Oktober 2015 unangekündigt bei der Wohnanschrift der Frau – ihrem Elternhaus – vorbei, wollte aber keine Hinweise auf den Verbleib des Kindes gewonnen haben. Der Anwalt des Vaters regte beim Jugendamt daraufhin noch an, den internationalen Sozialdienst einzuschalten. Ob das Amt der Anregung folgte, ist fraglich. Einen Vermerk dazu gibt es nicht.

Als das Gericht dem Antrag des Vaters auf gemeinsame elterlichen Sorge Anfang 2016 stattgab, schickte es den Beschluss an die von der Mutter angegebene Adresse in Kalabrien. In den Akten findet sich ein Rückschein mit dem Datum der Zustellung. Merkwürdig ist, dass der Vater nach bisherigen Erkenntnissen nie versuchte, sein Umgangsrecht durchzusetzen.

Mysteriöse Briefe ans Jugendamt

Anfang Oktober 2020 ging beim Jugendamt ein mysteriöses, aus ausgeschnittenen und aufgeklebten Buchstaben gefertigtes anonymes Schreiben ein, in dem vermeintlich das Kind selbst schilderte, es dürfe seit 2015 das Haus seiner Großeltern nicht verlassen. Die Recherchen einer Behördenmitarbeiterin förderten prompt Verdächtiges zu Tage: Die Mutter war weiter bei ihrer Krankenkasse in Deutschland versichert und ließ die Beiträge monatlich von ihrem Konto überweisen. Offenbar weil weitere Nachforschungen bei Kinderärzten und zu Kindergartenbeiträgen nichts erbrachten, ließ die Mitarbeiterin die Sache auf sich beruhen.

Gut einen Monat später ging ein weiteres, diesmal angeblich von „Familie, Freunden, Bekannten, Nachbarn und Vater“ verfasstes Schreiben ein. Aktiv wurde das Amt laut eigenen Akten aber erst wieder, als am 13. Oktober 2021 ein anonymer Hinweisgeber mitteilte, Mutter und Kind seien nie aus Attendorn weggezogen. Erstmals soll das Amt nun die Polizei eingeschaltet haben, ohne aber die Verdachtsmomente wie den Sorgerechtsstreit oder die anonymen Schreiben zu erwähnen. Die Polizei sah keinen ausreichenden Anfangsverdacht, der eine Hausdurch­suchung hätte rechtfertigen können, auch weil bisher noch niemand vom Jugendamt bei den Großeltern vorbeigeschaut hatte.

Der langsame Weg zur Strafanzeige

Das geschah erst zwei Tage später. Die Großmutter öffnete die Tür, ließ die beiden Jugendamtsmitarbeiter nicht herein und beteuerte, Tochter und Enkelin lebten seit Jahren in Kalabrien. Ein schneller Blick in den Flur soll keine Hinweise auf Spielzeug oder gar das Kind ergeben haben. Merkwürdig war aber auch wieder das Verhalten des Kindsvaters. Laut Akten wurde er vor einem Jahr mit der Bitte um Rückmeldung vom Amt angeschrieben, antwortete aber nicht.

Erst mehr als ein halbes Jahr später kam in den Fall endlich Bewegung – wenn auch nur langsam. Ein Ehepaar aus dem Umfeld der Familie berichtete zunächst nur vom Hörensagen, unter Berufung auf die Erzählung Dritter, die anonym bleiben wollten, Mutter und Tochter hätten nie in Italien gelebt. Nun stellte das Jugendamt ein Amtshilfeersuchen beim Bundesamt für Justiz. Zwei Monate später teilte die italienischen Zentralbehörde mit, „dass die Kindsmutter nie unter der in Ihrem Ersuchen angegebenen Adresse ansässig geworden ist“. Am 13. September stellte das Jugendamt Strafanzeige.

Schlag auf Schlag ging es dennoch nicht. Am 15. versuchte die Polizei vergeblich, von den Großeltern Zutritt zum Haus gewährt zu bekommen. Am 19. gelang es dem Amt, wichtige Zeugen dazu zu bewegen, endlich aus der Anonymität zu treten, darunter der Bruder der Kindsmutter und seine Frau – die das Haus der Großeltern seit Jahren nicht mehr betreten durften. Am 23. September, kurz nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss, drangen Polizisten in das Haus ein. Das Mädchen trafen sie in einem Raum an, in dem es zusammen mit seiner Mutter schlief.