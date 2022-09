Tod von Malte C. : „Was für eine barbarische, was für eine irrsinnige Tat“

Er war auf dem Christopher Street Day Frauen zur Hilfe geeilt und wurde dann selbst attackiert: In Münster ist ein Transmann nun an seinen Verletzungen gestorben.

Nach der Gewalttat: Ende August wurde in Münster eine Fahne für den angegriffenen Malte C. ausgelegt. Bild: dpa

Mit der Presse möchte Felix Adrian Schäper nicht reden – zumindest vorerst. Er ist Vorstand im Verein „Trans*-Inter*-Münster“. Es sind an diesem Freitag erst ein paar Minuten vergangen, seit Polizei und Staatsanwaltschaft bekanntgegeben haben, dass sein Vereinskollege Malte C. an den Folgen eines brutalen Angriffs gestorben ist. „Sie können aber gern zur Kundgebung kommen, die ja mittlerweile eine Trauerfeier ist“, sagt Schäper am Telefon. Sie fand am Freitagabend am Rathaus in Münster statt.

Der 25 Jahre alte Transmann Malte C. war am vergangenen Samstag am Rande einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster an­gegriffen worden, nachdem er mehrere Frauen verteidigt hatte. Laut Zeugen hatte ein bislang unbekannter, zwischen 18 und 20 Jahre alter Mann die Frauen mit „Lesbische Hure“ oder „Verpisst euch“ beschimpft und war drohend auf sie zugegangen. Malte C. war ihnen zu Hilfe geeilt, versuchte zu schlichten. Un­vermittelt schlug der Mann ihm mehrmals ins Gesicht. Malte C. verlor das Be­wusstsein und schlug mit dem Hinterkopf auf den Asphalt.

Der Täter floh mit einem unbekannten Begleiter. Nach dem Angriff war der schwer verletzte Malte C. nicht mehr an­sprechbar, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Er lag mehrere Tage im künstlichen Koma. Am Freitagmorgen teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung mit, dass Malte C. seinen Verletzungen erlegen sei.

Homophobe Angriffe sind 2021 um 50 Prozent gestiegen

Nach Angaben der Polizei sollen seine Schlichtungsbemühungen Auslöser für den Angriff gewesen sein. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Bereits zu Beginn der Woche war eine Ermittlungskommission in dem Fall eingesetzt worden. Es seien weitere Hinweise zur Ermittlung des Täters eingegangen, hieß es am Freitag, diese „haben aber bislang noch nicht zum Erfolg geführt“. Weitere Details zum Tathergang, etwa ob Malte C. die Frauen gekannt hatte, denen er hatte helfen wollen, teilt die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht mit.

Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf zeigte sich schockiert. „Die Polizei Münster setzt alles daran, den Verantwortlichen für diese schreckliche Gewalttat zu ermitteln“, hieß es. „Unser Mit­ge­fühl gilt den Angehörigen, Verwandten und Freunden des Verstorbenen.“ Der Bi­schof von Münster, Felix Genn, teilte auf Twitter mit, er sei zutiefst erschüttert: „Was für eine barbarische, was für eine irrsinnige Tat.“

Auch Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung, drückte sein Beileid aus. „Der Tod von Malte C. macht mich traurig und fassungslos“, sagte er. „Ich hoffe, dass Maltes Tod unsere Ge­sellschaft aufrüttelt.“ Queerfeindliche Ge­walt könne tödlich enden. „Wir alle müssen uns jeden Tag gegen diese Gewalt stellen.“ Laut Daten des Bundesinnen­mi­nisteriums ist die Zahl der erfassten homophoben Angriffe 2021 um 50 Prozent ge­stiegen, 870 Delikte wurden gemeldet. An­griffe aufgrund des Geschlechts beziehungsweise der sexuellen Identität stiegen sogar um 66 Prozent, auf 340 erfasste De­likte. In diese Kategorie fallen Attacken auf Menschen, die trans sind oder sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen.

„Der Tod von Malte zeigt, wie massiv Queer-Feindlichkeit noch in unserer Ge­sellschaft verwurzelt ist“, sagt René Mertens, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbands. Bis zu 90 Prozent der Fälle würden nicht erfasst oder nicht richtig eingeordnet, schätzt er. Und: „Es gibt eine niedrige Anzeigebereitschaft, queere Menschen werden häufig nicht ernst ge­nommen von der Polizei.“ Es müsse ge­zielt Ansprechpartner für queere Men­schen bei der Polizei und der Staats­an­waltschaft geben. „Sichtbarkeit braucht Si­cherheit“, sagt Mertens mit Blick auf die Vielfalt in einer Gesellschaft. „Wenn sich queere Paare vor jedem Kuss umschauen müssen, ob nicht jemand sie angreifen könnte, dann ist das eine massive Einschränkung ihrer Grundfreiheiten.“