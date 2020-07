Anwalt von Christian B. : „Das ist lächerlich“

Herr Fülscher, gemeinsam mit dem Hamburger Rechtsanwalt Johann Schwenn verteidigen Sie Christian B., der verdächtigt wird, 2007 die damals drei Jahre alte Madeleine McCann entführt und ermordet zu haben. Haben Sie in dem Fall schon Akteneinsicht bekommen?

Nein, die Akteneinsicht wird seit nunmehr einem Monat verweigert, sodass es dem Kollegen Johann Schwenn und mir als Verteidigern unmöglich gemacht wird, dem Tatvorwurf entgegenzutreten. Unser Mandant wird seit einem Monat weltweit an den Pranger gestellt und kann dagegen nichts tun. Leider hat man als Verteidiger wenige Möglichkeiten, gegen die Verweigerung der Akteneinsicht durch die Staatsanwaltschaft vorzugehen, solange die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.

Unserer Einschätzung nach haben die Ermittler den Namen Christian B. nicht genannt, damit er noch keine Akteneinsicht bekommen kann. Gleichzeitig haben die Ermittler aber so viele Details genannt, dass klar wurde, um wen es geht. Was halten Sie davon?

Ich stimmt Ihnen zu. Die Ermittler haben so viele Details öffentlich gemacht, dass die Identität des Tatverdächtigen binnen weniger Stunden um die Welt ging. Sich darauf zurückzuziehen, den Namen nicht genannt zu haben, ist lächerlich. Der Staatsanwaltschaft Braunschweig war ganz klar bewusst, wozu das führen würde. Ich bin überzeugt davon, dass die Staatsanwaltschaft durch diesen Schritt zumindest auch versucht, auf die anstehenden gerichtlichen Entscheidungen in den weiteren Angelegenheiten unseres Mandanten Einfluss zu nehmen. Für diese Annahme spricht jedenfalls der Zeitpunkt, an dem die Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Was meinen Sie damit?

Unser Mandant hatte wenige Tage nach dem ersten Zeugenaufruf bei „Aktenzeichen XY ungelöst…“ zwei Drittel einer Haftstrafe wegen Drogenhandels in der Justizvollzugsanstalt Kiel abgesessen und konnte somit einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen, was er dann auch gemacht hat. Außerdem steht noch eine Entscheidung über ein Revisionsverfahren aus, das er nach einer Verurteilung wegen einer Vergewaltigung in Portugal angestrengt hatte. Mit einer Rechtsfrage aus dem Revisionsverfahren befasst sich gerade der Europäische Gerichtshof.

Wie schätzen Sie die aktuelle Beweislage im Fall Maddie ein?

Das kann ich Ihnen ohne Einsicht in die Ermittlungsakte nicht fundiert beantworten. Ich denke, dass die Staatsanwaltschaft nicht viel in der Hand hat, was zum Tatnachweis im Rahmen einer gerichtlichen Hauptverhandlung geeignet ist. Wäre dies der Fall, so könnte die ermittelnde Staatsanwältin unseren Mandanten anklagen oder einen Antrag auf Untersuchungshaftbefehl stellen. Um eine Anklage zu erheben, benötigt man nach Abschluss der Ermittlungen einen sogenannten „hinreichenden Tatverdacht“. Dieser ist einfach gesagt gegeben, wenn eine Verurteilung in einer Hauptverhandlung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch. Liegt der hinreichende Tatverdacht nicht vor, muss die Staatsanwaltschaft das Verfahren gemäß Paragraph 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung einstellen. Auch das Gericht, bei dem die Anklage eingereicht wird – hier wäre das das Landgericht Braunschweig – hat dann zunächst zu prüfen, ob auch nach Auffassung des Gerichts ein hinreichender Tatverdacht gegeben ist. Ist das nicht der Fall, lehnt das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den dann Angeschuldigten ab.

Mehr zum Thema 1/

Sie wurden mit den Worten zitiert, dass Sie Aussagen der Staatsanwaltschaft Braunschweig „für unheimlich gewagt“ halten. Welche Aussagen meinen Sie?

Ich halte es für gewagt, mit der Erklärung an die Öffentlichkeit zu gehen, unser Mandant hätte Madeleine McCann getötet, ohne anscheinend in der Lage zu sein, dies zu beweisen. Statt mit Sensibilität und Vorsicht vorzugehen, greifen die Ermittler aus Braunschweig mit dicken Fingern ins Intimste ihrer Mitmenschen. Wenn ich so eine Erklärung abgebe, muss mir bewusst sein, was diese Erklärung für die Eltern des Mädchens, aber auch für den Beschuldigten bedeutet. Ein Satz eines Staatsanwaltes genügt in der heutigen Zeit, um unwiderruflich die Existenz, den Ruf und das Leben eines Menschen zu vernichten. Stellen Sie sich einmal vor, die Staatsanwaltschaft Braunschweig muss sich am Ende eingestehen, dass das Ermittlungsverfahren einzustellen ist. Christian B. wäre auch nach seiner Freilassung für den Rest seines Lebens gebrandmarkt – und das weltweit. Da hilft auch eine Einstellung des Verfahrens wenig. Ich sehe zusätzlich die Gefahr, dass die Staatsanwaltschaft jetzt unter Erfolgsdruck steht. Die Welt will Ergebnisse sehen. Unter Druck brauen sich gerne auch Unwahrheiten zusammen. Auch wenn die deutschen Staatsanwälte eine Maske der Objektivität tragen, da sie dazu verpflichtet sind, auch entlastend zu ermitteln, besteht jetzt ein zusätzliches Risiko: Die auf Christian B. eingeschossenen Ermittler könnten unbewusst einseitig ermitteln.

Wie haben Sie Ihren Mandanten bisher erlebt?

Anders als die Medien ihn bisher beschreiben. Ich empfinde ihn als angenehmen Gesprächspartner.

Was sagt er zu den Vorwürfen im Fall Maddie?

Was der Beschuldigte mit seinen Verteidigern im Innenverhältnis bespricht, geht niemand anderen etwas an. Sollte die Staatsanwaltschaft irgendwann mit einem Vernehmungsangebot kommen, was üblicherweise im Ermittlungsverfahren der letzte Schritt ist, wird Christian B. sich auf sein Schweigerecht berufen. Eine Stellungnahme wird es – wenn überhaupt – nur schriftlich über seine Verteidiger geben. Das haben wir der Staatsanwaltschaft auch bereits mitgeteilt.