New York : Hochstaplerin Anna Sorokin wird freigelassen

New York: Anna Sorokin, mutmaßliche Hochstaplerin aus Deutschland, sitzt in einem Gerichtssaal während die Jury sich berät. Bild: dpa

Ohne soziale Medien, dafür aber nicht länger in Haft: Ein Gericht in New York hat der deutsch-russischen Hochstaplerin Anna Sorokin erlaubt, die Gefängniszelle gegen Hausarrest mit elektronischer Fußfessel zu tauschen, während sie sich juristisch gegen die Auslieferung nach Deutschland wehrt.

Kein Zugang zu sozialen Plattformen

Die Richter verordneten der 31-Jährigen aber auch die Abstinenz von Instagram, Twitter und weiteren Plattformen.

Seit der Netflix-Verfilmung ihrer Lebensgeschichte unter dem Titel „Inventing Anna“ hatte die gebürtige Russin, die im nordrhein-westfälischen Eschweiler aufwuchs, unter ihrem Pseudonym Anna Delvey in sozialen Medien mehr als eine Million Anhänger um sich versammelt. Via Instagram bot sie auch ihre eher kruden Zeichnungen zum Kauf an.

Nachdem Sorokin sich in New York als angeblich millionenschwere Erbin ausgegeben hatte, um Bekannte, Banken und Unternehmen zu betrügen, war sie im Frühjahr 2019 zu mindestens vier Jahren hinter Gittern verurteilt worden.

Wenige Wochen nach der vorzeitigen Entlassung Anfang 2021 war Sorokin abermals verhaftet worden, da sie kein Visum für die Vereinigten Staaten vorweisen konnte.