Todesursache unklar : Schwester von Anlagebetrüger Madoff tot aufgefunden

Die Schwester des New Yorker Anlagebetrügers ­Bernard „Bernie“ Madoff, Sondra Wiener, ist tot. Wie amerikanische Medien meldeten, starb die Siebenundachtzigjährige in der vergangenen Woche durch eine Schussverletzung in ihrem Haus in Valencia Lakes (Florida). Neben ihr wurde der Leichnam ihres 90 Jahre alten Ehemanns Marvin Wiener gefunden, der ebenfalls eine Schusswunde aufwies. Der Sheriff des Bezirks Palm Beach meldete einen „augenscheinlichen erweiterten Suizid“. „Die Todesursache wird durch die Rechtsmedizin untersucht“, teilte das Sheriffbüro mit.

Sondra Wiener war die ältere Schwester des vermeintlichen Investors Madoff, der durch ein Schneeballsystem mehr als 20 Milliarden Dollar erschwindelt hatte. Nach Hinweisen seiner inzwischen verstorbenen Söhne Mark und Andrew Madoff war er 2008 verhaftet worden. Einige Monate später verurteilte ihn ein Bundesgericht zu 150 Jahren Haft. Im Frühjahr vergangenen Jahres starb Madoff im Alter von 82 Jahren in einem Gefängnis in North Carolina. Neben zahlreichen Privatanlegern und Unternehmen hatte Madoff auch seine Schwester um ihr Vermögen geprellt. Wiener und ihr Ehemann mussten 2009 ihr Haus im noblen Ballen Isles Country Club in Palm Beach verkaufen, weil Madoff sie um mehr als drei ­Millionen Dollar betrogen hatte.



