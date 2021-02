Anklage zugelassen : Christoph Metzelder muss vor Gericht

Das Amtsgericht Düsseldorf hat die Anklage gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder zugelassen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wirft dem 40 Jahre alten Metzelder vor, es einerseits unternommen zu haben, einer Person in 29 Fällen Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen. Andererseits lautet die Anklage auf Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften in einem Fall.

Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen 2019, als eine Bekannte Metzelders den Behörden mitteilte, dass ihr der ehemalige Fußballspieler Nachrichten mit Bildern von Kindern übersandt habe, deren Verbreitung laut Strafgesetzbuch Paragraph 184 b verboten sei. Neben dem eigentlichen Verfahren tobt schon seit längerem ein juristischer Streit über die Berichterstattung in der Causa.

Zuletzt wies Anfang Februar das Oberverwaltungsgericht (OVG) das Amtsgericht Düsseldorf in die Schranken, weil es in einer Pressemitteilung über bisher nicht bekannte Details aus der kurz zuvor eingegangenen Anklageschrift informiert hatte. Zugleich stellte das OVG aber klar, dass das Amtsgericht die Öffentlichkeit anders als von Metzelders Anwälten vorgebracht sehr wohl über den „Tatvorwurf in abstrakter Form unter Hinweis auf die Unschuldsvermutung“ unterrichten durfte. Eben das tat das Amtsgericht am Montag und wies zudem darauf hin, dass der Angeklagte den Vorwürfen entgegentrete. Das OVG war hingegen zu dem Schluss gekommen, die Verfahrensakten legten nahe, dass Metzelder und seine bisherigen Verteidiger selbst „von einer erdrückenden Beweislage ausgegangen sind“.

Zudem hatte das OVG auf die Prominenz Metzelders und dessen Engagement für Kinder und insbesondere auch für die Bekämpfung von Kindesmissbrauch hingewiesen. Die ihm vorgeworfenen Täten stünden also „in einem besonderen Bezug zu dem Renommee, das er in der Öffentlichkeit besitzt“. Das Amtsgericht hat bisher für Ende April und Anfang Mai drei Hauptverhandlungstermine bestimmt.