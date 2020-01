Hohe Dunkelziffer : „Transsexuelle werden sehr häufig angepöbelt, bedroht oder beleidigt“

An einem Freitagabend im November soll der Wirt eines Lokals in der Münchner Innenstadt eine Person wegen ihres äußeren Erscheinungsbilds beleidigt haben. Der Wirt zog offenbar anhand der Bekleidung Rückschlüsse auf die Transgender-Identität der Person, die in Begleitung einer Gruppe von fünf weiteren Personen unterwegs war. So der aktuelle Ermittlungsstand.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Warum hier nur von „Personen“ die Rede ist? Weil eine Festlegung auf das Geschlecht der Betroffenen nicht möglich ist. Bei der Gruppe handelte es sich um Menschen mit Trans-Identitäten. Diese sollen bei der Auseinandersetzung, die sich vor dem Lokal abspielte, von Gästen rassistisch beleidigt und begrabscht worden sein. Der Wirt habe ein Mitglied der Gruppe geschlagen. Inzwischen wird der Vorfall als „Hasskriminalität“ eingestuft, das Kommissariat für „Politische Verbrechen“ ermittelt. Denn darunter fallen auch transphobe oder homophobe Übergriffe.