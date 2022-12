Aktualisiert am

Nach Angriff in Oberkirchberg : 14-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Zwei Mädchen sind am Montagmorgen in Oberkirchberg von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Sie waren auf dem Weg zur Schule. Eine Vierzehnjährige starb später im Krankenhaus.

Einsatzkräfte begutachten einen Tatort in Illerkirchberg. Ein Mann soll dort zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und schwer verletzt haben. Bild: dpa

Nach dem Angriff auf zwei Schülerinnen im baden-württembergischen Oberkirchberg (Alb-Donau-Kreis) ist eines der Mädchen seinen Verletzungen erlegen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Schülerinnen im Alter von 13 und 14 Jahren waren am Montagmorgen auf dem Weg zu einer Schulbushaltestelle von einem Mann angegriffen und offenbar mit einem Messer schwer verletzt worden.

Beide Mädchen waren nach der Attacke in eine Klinik gebracht worden. Am Einsatz war ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt.

Den Polizisten gelang es, die Verfolgung des mutmaßlichen Täters aufzunehmen und den Mann in einer Flüchtlingsunterkunft zu stellen. „Aus diesem Gebäude sind drei Männer freiwillig der Aufforderung der SEK-Beamten gefolgt, mit ins Polizeirevier zu kommen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm.

In welchem Zusammenhang die drei Männer zu den Angriffen auf die Mädchen stehen, wird derzeit ermittelt. Die Polizei nimmt aber an, dass einer der Männer der mutmaßliche Täter sein könnte. Über die Tatwaffe und die Identität des Täters wollte sich die Polizei noch nicht äußern.

Nach einem Bericht der „Südwest Presse“ handelt es sich bei dem Haus, in dem die drei Männer gestellt werden konnten, um eine kommunale Flüchtlingsunterkunft. Ob der mutmaßliche Täter dort wohnt oder ob er nach der Tat dort nur spontan Zuflucht gesucht hat, blieb am Montagmittag unklar. In dem Haus sollen ein siebenköpfige Familie sowie vier Männer untergebracht sein.

Oberkirchberg ist ein Teilort der Gemeinde Illerkirchberg im Süden von Ulm. Sie liegt im Alb-Donau-Kreis und unmittelbar an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Knapp 5000 Menschen lebten hier nach aktuellsten Angaben Ende 2021. Illerkirchberg liegt an der sogenannten Oberschwäbischen Barockstraße und bietet Besucherinnen und Besuchern unter anderem ein Fuggerschloss als Sehenswürdigkeit.

Der SWR zitierte Bürgermeister Markus Häußler, die Gemeinde stehe unter Schock. Man werde den betroffenen Familien zur Seite stehen. Laut der „Südwest Presse“ war er den ganzen Morgen am Tatort gewesen. „Es ist furchtbar“, sagte er der örtlichen Zeitung.