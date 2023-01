Angriff in Illerkirchberg : „Macht aus dem Tatort eine Wiese!“

Die Bürger in Illerkirchberg diskutieren über den Mord an Ece S. Offenbar gab es einige Hinweise, dass in der Unterkunft der Asylbewerber nicht alles zum Besten bestellt war. Schließlich meldet sich der Vater des getöteten Mädchens zu Wort.

Markierungen der Spurensicherung am Tatort: Hier wurden in Illerkirchberg zwei Mädchen auf ihrem Schulweg angegriffen. Bild: dpa

Knapp sieben Wochen nach dem Mord an der 14 Jahre alten Schülerin Ece S. in Illerkirchberg dürfen die Bürger der kleinen Gemeinde mit knapp 5000 Einwohnern im Süden von Ulm endlich über den Fall diskutieren. Der parteilose Bürgermeister Markus Häußler hat am Mittwochabend in eine Turnhalle zum Bürgerdialog eingeladen. Film- und Tonaufnahmen sind untersagt. Eingeladen sind nur Illerkirchberger; der Reporter einer in München erscheinenden überregionalen Tageszeitung darf nicht zuhören. Bevor die Bürger zu Wort kommen, erläutern die Verantwortlichen aus dem Rathaus, dem Stuttgarter Migrationsministerium, dem Ulmer Polizeipräsidium und dem Regierungspräsidium Tübingen ausführlich die Fakten.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Illerkirchberg und der Alb-Donau-Kreis sind alles andere als Kriminalitätsschwerpunkte in Deutschland: Der Landkreis hat in Baden-Württemberg von allen 44 Stadt- und Landkreisen die niedrigsten Fallzahlen. Baden-Württemberg gilt nach Bayern als sicherstes Bundesland. Und Illerkirchberg selbst, sagt Günther Becker, Leiter des Polizeireviers Ulm-West, sei bezüglich der Kriminalität im „völligen Normalbereich“. Bei den unterschiedlichen Kriminalitätsformen sei statistisch der „totale Tiefstand“ erreicht. Auch Flüchtlinge und Asylbewerber seien mit Gewaltdelikten nicht aufgefallen.