Angriff der Kartelle in Mexiko : Drei Minuten im Kugelhagel

Drei Minuten lang stand der gepanzerte Wagen von Omar García Harfuch im Kugelhagel. Der Polizeichef von Mexiko-Stadt war auf dem Weg zur Arbeit, als er und seine Leibwächter an einer Kreuzung von einem Lieferwagen ausgebremst wurden. Ein zweiter Wagen fuhr auf. Dann eröffneten mehrere maskierte Männer mit teilweise schweren Waffen das Feuer. Sie gaben Hunderte Schüsse ab. Leibwächter in einem Begleitfahrzeug erwiderten das Feuer, ehe mehrere Streifenwagen zur Verstärkung eintrafen. Der Wagen von García Harfuch wurde durchlöchert. Zwei Leibwächter sowie eine unbeteiligte Person wurden getötet. Der Polizeichef überlebte mit mehreren Schussverletzungen.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Die Schreckensszene, die sich in den Morgenstunden mitten in einem Nobelviertel von Mexiko-Stadt abspielte, hat bei den Bewohnern der mexikanischen Hauptstadt tiefen Eindruck hinterlassen. Solche eiskalt durchgeführten Mordkommandos kannten sie bisher nur aus anderen Regionen des Landes. Für Mexiko-Stadt war die Aktion beispiellos. Über die Jahre war hier ein Gefühl der scheinbaren Sicherheit entstanden, als ob man immun wäre gegen das organisierte Verbrechen und die gewaltsamen Territorialkämpfe der Drogenkartelle. Das gescheiterte Attentat auf García Harfuch hat deutlich gemacht, dass die Kartelle bereit sind, ihre Interessen auch in der Hauptstadt zu verteidigen – mit Gewalt, wenn es sein muss.

Die Behörden haben inzwischen zwölf Personen festgenommen, die mit der Aktion in Zusammenhang stehen sollen. Einzelne sollen ausgesagt haben, als Auftragskiller angeheuert und bezahlt worden zu sein. Verhaftet wurde auch ein mutmaßlich für Auftragsmorde zuständiges Mitglied des „Cártel de Jalisco Nueva Generación“ (CJNG), welches das Attentat geplant haben soll. Die Ermittler legen sich nicht auf eine Hypothese fest. Es gebe jedoch keine Zweifel, dass es sich angesichts der Feuerkraft um die Aktion einer „konsolidierten kriminellen Organisation“ handle. Vieles deutet auf das CJNG hin. Die Tat sende ein unmissverständliches Signal aus, sagte Sandra Romandía, Journalistin und Autorin eines Buches über das organisierte Verbrechen, der BBC.

Bekannt für Gewaltbereitschaft

In Mexiko-Stadt traten bisher vor allem kleinere Banden in Erscheinung, die sich mit Rauschgifthandel in der Hauptstadt, Entführungen und anderen Delikten finanzieren. Größere Kartelle suchten in der Vergangenheit zwar immer wieder die Zusammenarbeit mit diesen Gruppen, blieben jedoch im Hintergrund. Die Rivalität zwischen den Banden hat in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg der Mordrate in Mexiko-Stadt geführt. Im Gegensatz zu anderen Regionen gilt die Hauptstadt dennoch als vergleichsweise sicher.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass neben der Bandenkriminalität in Mexiko-Stadt auch weitaus komplexere kriminelle Organisationsstrukturen existieren. Ein Grund dafür ist der internationale Flughafen, der als eine der wichtigsten Drehscheiben des Landes für den Umsatz von Drogen, Geld und für den Personenhandel gilt. Damit diese Drehscheibe funktioniert, müssen Beamte korrumpiert werden. Und damit das funktioniert, braucht es Geld und eine Organisation, über welche die kleinen Drogenbanden der Hauptstadt nicht verfügen.

Das CJNG soll seit rund drei Jahren in Mexiko-Stadt tätig sein. Das Kartell, das aus dem Bundesstaat Jalisco stammt und innerhalb weniger Jahre zu einer der mächtigen Verbrecherorganisationen im Land wurde, ist bekannt für seine Gewaltbereitschaft und für seine Allianzen mit kleineren örtlichen Organisationen, die ihr das Vordringen in neue Territorien ermöglichen. So dürfte es auch in Mexiko-Stadt gewesen sein.

In einem Gefängnis lernten sich ein Vertrauensmann des Kartellanführers des CJNG und ein Verbindungsmann einer Organisation der Hauptstadt kennen. Trotz der Anstrengungen ist es dem CJNG bis heute aber nicht gelungen, das organisierte Verbrechen in Mexiko-Stadt unter seine Kontrolle zu bringen – es ist nicht das einzige große Kartell, das in der Hauptstadt operiert. Auch das Sinaloa-Kartell und andere Organisationen sollen Ableger in derStadt haben. Womöglich hat die Leugnung der Präsenz der Kartelle und die daraus resultierende Tatenlosigkeit der Behörden deren Vormarsch begünstigt.

Mit dem Regierungswechsel im Hauptstadt-Distrikt vor anderthalb Jahren hat sich der Diskurs verändert. García Harfuch hat die Bekämpfung des organisierten Verbrechens in der Hauptstadt zu einer seiner Prioritäten gemacht. Rund 20 Kartellmitglieder wurden in den vergangenen Monaten in Mexiko-Stadt verhaftet, darunter drei wichtige Anführer des CJNG. Das Attentat auf den Polizeichef zeigt, dass die Kartelle bereit sind, das im Stillen gewonnene Territorium mit allen Mitteln zu verteidigen.

Wenige Tage nach dem gescheiterten Attentat wurde García Harfuch in einer Videobotschaft wieder bedroht. Er ist aber nicht eingeschüchtert. Als er am Montag das Krankenhaus verließ, kündigte er in den sozialen Netzwerken an, dass er bald „mit äußerster Entschlossenheit“ zur Arbeit zurückkehren werde, um die beste Polizei Mexikos aufzubauen und Verbrechen zu bekämpfen, die so viel Schaden anrichteten.