Angriff auf Transfrau : Identifizierte Tatverdächtige sind zwölf und 13 Jahre alt

Aktualisiert am

Nach einem brutalen Angriff in einer Bremer Straßenbahn hat die Polizei vier Tatverdächtige identifiziert. Für eine Verurteilung sind sie aber zu jung.

"Gegen Transfeindlichkeit, Solidarität mit allen Betroffenen queerfeindlicher Gewalt" steht an einer Straßenbahnhaltestelle in Bremen. Bild: dpa

Nach dem Angriff auf eine 57 Jahre alte Transfrau in einer Bremer Straßenbahn hat die Polizei zehn Tatverdächtige im Alter von zwölf bis 14 Jahren ermittelt. Das Opfer war Anfang September in einer Straßenbahn von etwa 15 Kindern und Jugendlichen unter Bezugnahme auf seine geschlechtliche Identität beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Die Gruppe ließ erst von der Frau ab, als andere Fahrgäste eingriffen.

Im Rahmen eines Einsatzes im Stadtteil Huchting fiel einer Polizeistreife am Sonntagabend dann ein zwölf Jahre alter Tatverdächtiger auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Angriff in der Straßenbahn war auf Video aufgezeichnet worden. Kurz nach der Ergreifung des ersten Verdächtigen konnte die Polizei neun weitere mögliche Verdächtige im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren ausfindig machen.

Mutmaßliche Täter nicht strafmündig

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wird in dem Fall wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die vier Kinder im Alter von zwölf bis 13 Jahren, die bisher anhand der Videoaufnahmen konkret identifiziert wurden, sind allerdings noch nicht strafmündig. Kann die Polizei nicht einen mindestens 14 Jahre alten Jugendlichen als Täter identifizieren, müssen die Ermittlungen eingestellt werden.

Mehr zum Thema 1/

Über die Staatsangehörigkeit der Verdächtigen gab die Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Die „Bild“-Zeitung berichtete unter Berufung auf eine Zeugin, dass es sich bei den Tätern um eine Gruppe mit arabischem oder kurdischem Hintergrund handele, die mehrmals aggressiv aufgefallen sei. Die Staatsanwaltschaft wollte dies auf F.A.Z.-Anfrage nicht kommentieren.