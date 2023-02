Der Überfall hat in Ulm für Entsetzen gesorgt: Ein junger Polizist wurde in der Innenstadt fast zu Tode geprügelt. Jetzt konnte die Polizei vier Verdächtige ermitteln.

Eine Woche nach einem brutalen Angriff auf einen 25 Jahre alten Polizisten in Ulm hat die Polizei vier mutmaßliche Täter ermitteln und die Staatsanwaltschaft drei Haftbefehle er­folgreich beantragen können. Der Polizist war am 8. Februar gegen 1.20 Uhr privat in der Ulmer Innenstadt am Kornhausplatz unterwegs gewesen. Eine Gruppe von vier Männern hatte den Polizisten mit Tritten und Schlägen körperlich so stark angegriffen, dass er mehrfach operiert und mehrere Tage intensivmedizinisch versorgt werden musste.

Die Täter waren zunächst flüchtig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes; das Mordmerkmal der Heimtücke ist darüber hinaus nach Auffassung der Ermittler erfüllt.

Bei den vier Verdächtigen handelt es sich um einen 23 Jahre alten Türken, einen 24 Jahre alten Serben sowie einen Achtzehnjährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit. Diese drei Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Sie sind vorbestraft und polizei­bekannt. An dem gewalttätigen Übergriff auf den Polizisten war außerdem ein nicht strafmündiger 13 Jahre alter Junge mit syrischer Staatsbürgerschaft beteiligt. Das Kind befindet sich in Obhut seiner Eltern.

Die Polizei hatte nach dem Vorfall die Ermittlungsgruppe „Korn“ eingerichtet. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wertete den Übergriff als nochmaligen Beweis für eine grassierende Zunahme von Respektlosigkeit, Verrohung sowie Gewalt­bereitschaft in der Gesellschaft.

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hält seine Stadt für sicher. Aber in der Ulmer Bürgerschaft gibt es viel Kritik an der Sicherheitslage in der Innenstadt. In dem nahe dem Bahnhof gelegenen neuen Stadtquartier „Sedelhöfe“ rund um den Albert-Einstein-Platz beklagen sich Bürger der Stadt über mangelnde Sauberkeit, „Horden junger Männer“ und Probleme mit Drogenabhängigen.