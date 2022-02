Geldbörse entwendet : Merkel offenbar beim Einkaufen bestohlen

Aktualisiert am

Archivbild von 2013: Merkel in ihrem früheren Wahlkreis Stralsund Bild: dpa

Der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde offenbar beim Einkaufen ihr Portemonnaie gestohlen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Merkel, die bekanntlich gerne selber einkaufen geht, soll demnach am Donnerstag bestohlen worden sein.

Wie die Zeitung berichtet, habe sich der Geldbeutel in einer Tasche, die am Einkaufswagen hing, befunden. In einem Moment der Unaufmerksamkeit soll ihr der Geldbeutel entwendet worden sein. Ihre Leibwächter hätten den Diebstahl nicht bemerkt.

Die Polizei bestätigte lediglich, dass einer 67 Jahre alten Frau am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in einem Supermarkt die Geldbörse geklaut wurde. Demnach alarmierte sie nicht die Polizei, begab sich zum Polizeiabschnitt 53 an der Friedrichstraße und erstattete Anzeige. Eine Bestätigung des Vorfalls gab es seitens der Altkanzlerin nicht.