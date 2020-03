2006 verschwundene Schülerin : Angeklagter im Fall Georgine zu lebenslanger Haft verurteilt

Aktualisiert am

Vor 13 Jahre verschwand die Schülerin Georgine spurlos. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Nun hat das Gericht in einem der bekanntesten Vermisstenfälle Deutschlands ein Urteil gefällt.

Der Angeklagte sitzt vor Beginn der Verhandlung in einem Berliner Gerichtssaal. Bild: dpa

Gut 13 Jahren nach dem Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger ist ein 44 Jahre alter Mann wegen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das damals 14 Jahre alte Mädchen wurde über viele Jahre erfolglos gesucht, ihre Leiche aber wurde bis heute nicht gefunden.

Nach Auffassung des Gerichts hatte der verurteilte Ali K., ein Deutscher mit türkischen Wurzeln, das Mädchen im September 2006 in seinen Keller in einem Mietshaus im Berliner Ortsteil Moabit gelockt, keine hundert Meter von ihrem Wohnort entfernt. Dort vergewaltigte er sie, nachdem er sie bewusstlos geschlagen hatte, und erwürgte sie, um die Tat zu verdecken.

Verdeckter Ermittler gewann Vertrauen des Täters

Der Täter geriet erst 2016 in Verdacht, als der Polizei ein Fall aus dem Jahre 2011 auffiel. Damals hatte eine 15 Jahre alte Jugendliche den Täter wegen sexueller Nötigung in seinem Keller angezeigt, er wurde für die Tat zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt. Funkzellendaten wiesen auf ihn als möglichen Täter hin. Ein verdeckter Ermittler der Kriminalpolizei konnte das Vertrauen des Täters erringen, ging bei ihm ein und aus und brachte ihn schließlich dazu, die Tat in allen Details zu schildern. Ali K. wurde im Dezember 2018 festgenommen.

Die Verteidiger hatten im Prozess Freispruch gefordert und von einer „provozierten falschen Selbstbelastung“ gesprochen. Das Gericht folgte aber der Auffassung der Staatsanwaltschaft. Sie war überzeugt davon, dass Ali K. dem verdeckten Ermittler klassisches Täterwissen offenbart hatte.