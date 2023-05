Der Bundesgerichtshof (BGH) wird sich mit dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden beschäftigen müssen. Drei Angeklagte aus dem Berliner Remmo-Clan haben Revision gegen das Urteil des Landgerichts Dresden vom 16. Mai eingelegt, wie ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Dabei handelt es sich um einen 26-Jährigen, der noch eine Jugendstrafe wegen des Goldmünze-Diebstahls aus dem Berliner Bode-Museum 2017 verbüßt, einen 27-Jährigen und einen der beiden 24 Jahre alten Zwillingsbrüder, der wegen Mittäterschaft statt Beihilfe verurteilt wurde. Die Frist läuft allerdings noch bis Mitternacht.

Der Kunstdiebstahl aus Sachsens berühmtem Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von 116,8 Millionen Euro und verursachten über eine Million Euro Schaden.

Für den Einbruch und zwei Brandstiftungen wurden am vergangenen Dienstag fünf junge Männer aus dem Berliner Remmo-Clan zu Freiheitsstrafen verurteilt. Für einen sogenannten Deal hatten sie im Dezember 2022 den Großteil der Beute zurückgegeben, drei prominente Objekte mit großen Steinen aber sind weiterhin verschwunden.

Zweites Verfahren wegen Betrugs läuft weiter

Im Betrugs-Prozess gegen einen Mann, der nach dem Kunstdiebstahl die Rückkehr eines prominenten Beutestücks in Aussicht stellte, ist die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als Zeugin befragt worden. Es habe natürlich Zweifel gegeben, dass es auch Betrug sein könnte, „war uns allen bewusst“, erinnerte sich Marion Ackermann am Dienstag im Prozess am Landgericht Dresden. Sie habe der Expertise hocherfahrener Spezialisten der Soko Epaulette und des Landeskriminalamtes (LKA) sowie dem renommierten niederländischen Kunstdetektiv Arthur Brand vertraut und sich nicht in der Rolle gesehen, die Dinge zu entscheiden.

Der Angeklagte soll die Staatlichen Kunstsammlungen gezielt betrogen haben. Der 55 Jahre alte Niederländer hatte vor Gericht gestanden und gesagt, er habe sich als belgischer Diamanthändler ausgegeben. Er habe vorgegeben, von zwei Tschetschenen das Angebot zum Kauf des Bruststerns des polnischen Weißen Adlerordens aus der damals noch verschwundenen Beute zu haben. Die ihm dafür übergebenen 40.000 Euro habe er behalten.

Beim Treffen mit Vertretern aus Dresden in Antwerpen am 27. Dezember 2021 sei er dann kompetent aufgetreten und habe mit Kunstsachverstand überzeugt, sagte Ackermann. Im Vertrauen darauf sei danach in einer Privatwohnung in der Nähe die geforderte Summe über den Kunstdetektiv an ihn übergeben worden. „Ich war mir nicht sicher“, bekannte Ackermann. Es habe eine „merkwürdige Diskrepanz“ gegeben zwischen der Erscheinung des Mannes, der sichtlich krank und leger gekleidet gewesen sei, und dessen „erstaunlichem Wissen“ über Sachsens Geschichte und die Dresdner Juwelen. „Er war perfekt vorbereitet.“