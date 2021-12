Aktualisiert am

Staatsschutz ermittelt : Mann uriniert an Holocaust-Denkmal in Berlin

Ein besonderer Ort: das Holocaust-Mahnmal in Berlin Bild: dpa

Weil ein Mann an das Holocaust-Denkmal in Berlin uriniert haben soll, ermittelt nun der Staatsschutz. Anfang November war die Polizei im Zusammenhang mit dem Mahnmal noch selbst in die Schlagzeilen geraten.