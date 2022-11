Zahlreiche Tote pro Jahr : Die US-Justiz will Kinder besser vor Waffen schützen

In den USA sterben immer wieder Menschen, weil Kinder an die Waffen von Erwachsenen kommen. Das Verfahren gegen die Eltern des Amokläufers an der Oxford High School in Michigan soll einen Wendepunkt markieren.

Schüsse an Schulen sind in den Vereinigten Staaten zur traurigen Ge­wohnheit geworden. Im Mai er­schütterte ein Achtzehnjähriger das Land, als er an der Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt Uvalde 21 Menschen erschoss – 19 Schüler im Alter von sieben bis zehn Jahren und zwei Lehrer.

Zwei Monate nach dem Anschlag, der zu den schlimmsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten zählt, begann in Florida der Mordprozess gegen Nikolas Cruz. Mit einem halb automatischen Ge­wehr hatte der damals Neunzehnjährige am Valentinstag 2018 an der Marjory ­Stoneman Douglas High School in Parkland ein Blutbad angerichtet. 17 Menschen starben, weitere 17 erlitten teils schwere Schussverletzungen.