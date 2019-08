Aktualisiert am

Amokläufe in Amerika : Schulranzen, kugelsicher

Speziell verstärkte Rucksäcke können Kugeln von Handfeuerwaffen abhalten – und sind in Amerika für Schulkinder sehr beliebt. Doch Kritiker haben Zweifel an den „Bulletproof Backpacks“.

Gleich mehrere Hersteller in den Vereinigten Staaten bieten schusshemmende Rucksäcke an. Bild: AP

Wenn amerikanische Schüler und Studenten in diesen Wochen zum „Back-to-School“-Einkauf aufbrechen, steht bei vielen neben Ringbüchern, Stiften und einer Brotdose auch ein Schüsse hemmender Rucksack auf der Einkaufsliste. Seit Anschlägen auf Schulen wie Sandy Hook in Newtown (Connecticut) und Marjory Stoneman Douglas in Parkland (Florida) sind die Verkaufszahlen der mit kugelhemmenden Kunstfasern verstärkten Rucksäcke merklich gestiegen. Sie sollen im Ernstfall Schutz bieten.

Nach einer Umfrage des Senders NBC machen sich vier von zehn amerikanischen Eltern „sehr große Sorgen“ über einen eventuellen Anschlag. Jeder zweite Befragte gab an, sein Kind durch einen speziell verstärkten Rucksack schützen zu wollen. Die bis zu 500 Dollar teuren Exemplare finden sich inzwischen in den Regalen fast aller Warenhäuser. „Die Rucksäcke sind sehr beliebt. In diesem Jahr waren sie schon ein paar Mal ausverkauft“, sagte Yasir Sheikh, Chef des Unternehmens Skyline USA, das die Rucksäcke der Marke Guard Dog Security herstellt.

Ob die Rucksäcke im Ernstfall tatsächlich schützen, bleibt allerdings umstritten. Hersteller wie Skyline USA und Bullet Blocker werben damit, dass sie Produkte der Sicherheitsklasse IIIA des National Institute of Justice (NIJ) verkaufen. Wie die Beipackzettel der Rucksäcke zeigen, halten sie aber nur Kugeln von Handfeuerwaffen mittleren Kalibers ab. Bei vielen sogenannten School Shootings greifen die Schützen jedoch zu Sturmgewehren. Mit einem Gewehr des Typs AR-15 tötete ein Neunzehnjähriger vor eineinhalb Jahren in Parkland 17 Personen und verletzte 15 weitere. Bei dem Schützen von Newtown, der fünf Jahre zuvor an der Sandy Hook Elementary School 20 Schüler und sechs Erwachsene erschoss, hatte man ein Sturmgewehr ähnlichen Typs gefunden.

Nur dickes Keramik könnte schützen

Das Los Angeles Police Department prüfte gerade erst die Widerstandskraft der kugelhemmenden Bestseller und ließ einen Schützen auf eine Puppe mit Rucksack schießen. Wie erwartet, durchstieß die Kugel eines Sturmgewehrs die Puppe und den Rucksack. Nur der Pistolenschuss ließ sich durch die Verstärkung aufhalten. „Um sich gegen die Munition eines Sturmgewehrs zu schützen, braucht man eine dicke, schwere Einlage aus Keramik. Für den täglichen Gebrauch ist so eine Platte ungeeignet, besonders für Kinder und jungen Erwachsene“, teilt der Rucksackhersteller Skyline USA dazu mit.

Das Geschäft mit den vermeintlich kugelsicheren Produkten begann 2007. Damals nähte Joe Curran, ein ehemaliger Soldat und Sheriff aus Massachusetts, seinen Kindern Keramikplatten in die Schulrucksäcke. Einige Monate zuvor hatte ein Student auf dem Campus der Universität Virginia Tech in Blacksburg (Virginia) mit zwei halbautomatischen Pistolen das Feuer eröffnet. Bei dem Anschlag, der zu den tödlichsten „School Shootings“ der Vereinigten Staaten zählt, kamen 32Personen ums Leben. Als Eltern Curran nach dem Massaker um einen selbstgenähten kugelhemmenden Rucksack baten, brachte er „My Child’s Pack“ auf den Markt. Sein Unternehmen Bullet Blocker gehört heute zu den Marktführern. Zum Sortiment zählt auch das Modell „Junior Pack“, ein schusshemmender Rucksack für Kindergartenkinder.

Kritiker der „Bulletproof Backpacks“ warnen derweil vor einem falschen Gefühl der Sicherheit. In vielen Schulen würden die Rucksäcke vor dem Klassenzimmer zurückgelassen. Zudem sei es eher unwahrscheinlich, dass Kinder und Jugendliche während eines Anschlags Ruhe bewahrten, um sich wie vorgesehen hinter dem Rucksack zu verstecken. Viele Amerikaner werten den Trend zu kugelhemmenden Rucksäcken auch als Zeichen der Resignation. Obwohl nach jedem Anschlag Forderungen nach strengeren Waffengesetzen laut werden, schreckt der Gesetzgeber in Washington vor einer Verschärfung zurück.

„Es ist falsch, dass wir Kinder mit unterfütterter Kleidung schützen müssen und Schulbezirke Geld für Sicherheitseinrichtungen ausgeben, die sie am liebsten nie nutzen würden“, wetterten die Herausgeber der Zeitung „The Blade“ aus Toldeo (Ohio). „Und es ist falsch, dass die amerikanische Öffentlichkeit immer stärker überwacht wird, weil sich der Kongress nicht überwinden kann, sich gegen die Waffenlobby zu stellen.“