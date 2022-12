Aktualisiert am

Gerichtsurteil in Virgina : Amber Heards Anwälte stellen Berufungsantrag

Der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht in die nächste Runde. Wie jetzt bekannt wurde, stellte die Schauspielerin schon vor zwei Wochen einen Berufungsantrag, nachdem ein Gericht in Virginia sie Anfang Juni zur Zahlung von mehr als zehn Millionen Dollar an ihren früheren Ehemann verurteilt hatte.

In einem Artikel für die „Washington Post“ hatte Heard sich Ende des Jahres 2018 als Opfer häuslicher Gewalt beschrieben.

Obwohl sie Depp nicht namentlich erwähnte, wiesen die Vorwürfe auf den Golden-Globe-Preisträger, von dem sie sich zwei Jahre zuvor nach einer kurzen Ehe abrupt getrennt hatte. Depp verklagte die 36-Jährige auf 50 Millionen Dollar, Heard verlangte im Gegenzug 100 Millionen Dollar.

Die Anwälte der Texanerin begründeten ihren Berufungsantrag jetzt mit Therapieunterlagen ihrer Mandantin, die das Gericht während des Prozesses nicht als Beweise zugelassen habe.

Die Unterlagen belegen angeblich, dass Heard die behaupteten Übergriffe schon in der Vergangenheit zu Protokoll gab. Zudem trugen ihre Anwälte vor, der Prozess hätte nicht in Virginia, sondern Kalifornien stattfinden müssen.

Ihr früherer Ehemann hatte bereits Anfang November einen Berufungsantrag gestellt, da das Gericht ihn während des Prozesses im Sommer zur Zahlung von zwei Millionen Dollar an Heard verurteilt hatte. Die Geschworenen sahen es damals als erwiesen an, dass der frühere Anwalt des 59 Jahre alte „Fluch der Karibik“-Darstellers, Adam Waldman, die Schauspielerin mit dem Vorwurf des „Missbrauchsschwindels“ verleumdet hatte.