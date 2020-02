Rätselhafter Diebstahl : Sämtliche Ortsschilder einer bayerischen Gemeinde geklaut

Aktualisiert am

Fehlende Ortsangaben, fehlende Tempoeinschränkungen – Unbekannte stahlen in der bayrischen Gemeinde Petershausen sämtliche Ortsschilder. Bild: dpa

In einer Gemeinde in Oberbayern stehlen Unbekannte in der Nacht alle Ortsschilder. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Immerhin der Bürgermeister nimmt es mit Humor.