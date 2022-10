Prozess gegen Alfons Schuhbeck : „Ich weiß, dass es falsch war“

Der Herr Schuhbeck, das liest die Vorsitzende Richterin am Donnerstag vor, sei zwar ein „harter Hund, wenn es um Produktion und Service geht“. „Aber als Mitarbeiter konnten wir uns immer auf unseren Alfons verlassen.“ Den Brief einer Angestellten Schuhbecks liest die Vorsitzende vor, um, wie sie sagt, ihn hier nicht nur „schlecht dastehen zu lassen“.

Die Angestellte sitzt im Gerichtssaal bei den Zuschauern, nachdem der Brief vorgelesen worden ist, ruft sie: „Darf ich noch was sagen?“ – „Nein, dürfen Sie nicht. Es heißt zuschauen und nicht sprechen“, antwortet ihr die Vorsitzende Richterin. Die Frau hält sich daran, streckt stattdessen die Arme in die Höhe, mit den Daumen nach oben. Alfons Schuhbeck, im blauen Anzug mit Einstecktuch, blickt von der Anklagebank in ihre Richtung, lächelt verhalten.

Viele Briefe in puncto Schuhbeck hätten sie erreicht, hatte die Vorsitzende vorher berichtet. Von sich „Steuerberater nennenden Personen“, von Menschen, die sich „für Herrn Schuhbeck aussprechen“. So wie die Angestellte, die kurz klatscht, als später einer von Schuhbecks Anwälten in seinem Plädoyer eine Bewährungsstrafe samt Geldstrafe fordern wird. In ihrem Brief hatte die Angestellte das Gericht „um Milde“ gebeten, womit vermutlich auch gemeint war, den 73 Jahre alten Star-Koch vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. Dem hat das Münchner Landgericht I am Donnerstag jedoch nicht entsprochen: Es verurteilte den Koch und Gastronom wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten – ohne die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Sein Mitan­geklagter, ein Computerfachmann, bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr.

„Ich kann es nicht mehr ändern“

In seinem letzten Wort hatte Schuhbeck kurz vor dem Urteil abermals Fehler eingestanden: „Hohes Gericht, ich weiß, dass es falsch war, ich kann es nicht mehr ändern.“ Umsätze gelöscht zu haben, hatte Schuhbeck schon am zweiten Prozesstag für sein Restaurant „Orlando“ gestanden, später gab er auch Manipulationen in den „Süd­tiroler Stuben“ zu – was die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer allerdings als ­taktisches Geständnis bewertete, da seine Aussagen erst erfolgt seien, nachdem ihn sein Mitangeklagter schwer belastet hatte.

Schuhbeck gab vor Gericht an, er könne sich an konkrete Summen nicht mehr er­innern und wies auch darauf hin, dass es oft „technische Schwierigkeiten“ beim Erfassen der Rechnungen gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, unter anderem mit Hilfe eines Computerprogramms Abrechnungen in seinen Restaurants manipuliert zu haben. Sie geht von mehr als 1000 verschwundenen Rechnungsnummern aus.

Schadenswiedergutmachung „von einer dritten Person“

Am Donnerstag hatte vor dem Urteil noch im Raum gestanden, dass Schuhbeck in letzter Minute noch eine Schadens­wiedergutmachung leisten würde, indem die 2,3 Millionen Euro Steuerschuld „von einer dritten Person“ bezahlt würden. Sein Anwalt hatte von „intensiven Verhandlungen“ berichtet, die seit langem im Gange seien, von einem „in Deutschland wohnenden Investor“, der zugesichert habe, das Geld bis Donnerstagvormittag zu über­weisen. Doch angekommen ist bis ­Donnerstagmittag: nichts. „Wir haben bis zuletzt gehofft. Und noch gestern Nacht bis zwei Uhr ein Treuhandkonto eingerichtet, darauf sollte das Geld überwiesen ­werden.“ Es sage dies, um zu zeigen, wie sehr sein Mandant an einer Schadens­wiedergutmachung gearbeitet habe.

In ihren Plädoyers zeichneten die Anwälte das Bild eines hart arbeitenden, rastlosen Manns, der mit großem Talent gesegnet sei („ein begnadeter Koch, ich kenne niemanden, der wie er aus dem Stegreif über Gewürze referieren kann“), aber sich eben mit seinen ganzen Unter­nehmungen kaufmännisch übernommen habe („man kommt aus dem Flughafen und landet bei ‚Alfons Schuhbeck‘, man fällt im Supermarkt alle fünf Meter über Gewürze von ihm“). Natürlich heiße es bei Steuerhinterziehung von mehr als einer Million: „Gefängnis, Punkt, Ende, aus.“ Aber die Millionen-Grenze „ist keine ab­solute Grenze“. „Das hat der BGH nie gesagt, nie gemeint!“ Die Strafzumessung sei schließlich „nicht statisch, nicht mathematisch“.

Die Anwälte wollten vielmehr strafmildernde Gründe berücksichtigt sehen, denn schließlich sei Schuhbeck kein „Millionär, der den Hals nicht voll genug bekommt“. Die Motivlage müsse also in den Vordergrund gestellt werden. „Warum beging er die Straftaten?“ Um Arbeits­plätze zu erhalten, um „Löcher in den Unternehmen zu stopfen“, um seinen ­Kindern ein besseres Leben zu ermög­lichen. Schließlich habe Schuhbeck, der „16 Stunden am Tag arbeitet“, zu Beginn seiner Laufbahn, als er noch kein erfolg­reicher Geschäftsmann war, auch mal „im Auto schlafen müssen“. „Das wollte er ­seinen Kindern ersparen.“

Die Staatsanwältin hatte zuvor auch Dinge aufgelistet, die zu Schuhbecks ­Lasten zu werten seien: seine kriminelle Energie. Er nutzte demnach ein eigens von dem mitangeklagten IT-Fachmann ent­wickeltes Tool, um die Computersysteme zur Abrechnung zu manipulieren und Umsätze zu löschen. Zudem führte sie den langen Zeitraum der manipulierten Abrechnungen an: von 2009 bis 2016. „Rechnungsnummern wurden gelöscht, Bargeld wurde entnommen und neue Bons ausgedruckt.“ Und nicht zuletzt: die große Höhe der Betriebseinnahmen, die nie in den Umsätzen auftauchten. Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten hatte die Staatsanwaltschaft dafür als ­angemessen erachtet.