Alec Baldwin wird angeklagt : Nicht über dem Gesetz

Standbild aus einem vom Sheriff veröffentlichten Video: Schauspieler Alec Baldwin während einer Übung zum Ziehen seines Revolvers am Set des Films „Rust“ Bild: dpa

Alec Baldwin scheint der Einzige gewesen zu sein, der von der Anklage wegen fahrlässiger Tötung überrascht wurde. Wie die Staatsanwaltschaft des Bezirks Santa Fe am Donnerstag wenige Stunden nach der Ankündigung strafrechtlicher Schritte gegen den Hollywood-Star mitteilte, hatte sich ein Prozess schon kurz nach Baldwins tödlichem Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins im Herbst 2021 abgezeichnet. „Uns wurde bereits zu Beginn der Ermittlungen klar, dass es um eine Strafsache ging“, sagte Andrea Reeb, die Sonderermittlerin der Justizbehörden in New Mexico, dem Sender NBC.

Für Baldwin, der gerade zu Hause in Manhattan von der Anklage gegen ihn erfahren hatte, fand die Juristin unerwartet heftige Worte. „Ich bin mir sicher, dass er zuversichtlich war, nicht angeklagt zu werden. Aber er steht nicht über dem Gesetz und ist jemand, der ein Verbrechen begangen hat.“ Wenige Monate nach Hutchins’ Tod hatte der Golden-Globe-Preisträger ein Strafverfahren gegen ihn noch als „höchst unwahrscheinlich“ abgetan.

Baldwin empört über die Entscheidung, ihn juristisch zur Verantwortung zu ziehen.

Bei den Dreharbeiten zu dem Western „Rust“ hatte sich am 21. Oktober 2021 unter weiterhin ungeklärten Umständen ein Schuss aus Baldwins Filmrevolver gelöst. Die Kamerafrau Hutchins brach tödlich getroffen zusammen. Der Regisseur Joel Souza, der bei der Probeszene in einer Kirche der Filmranch Bonanza Creek hinter der 42-Jährigen an der Kamera stand, musste wegen einer leichten Schussverletzung im Krankenhaus behandelt werden.

Wie Baldwin später beim Sheriff in New Mexico zu Protokoll gab, hatte der stellvertretende Regisseur Dave Halls ihm die Waffe mit den Worten „cold gun“, ein Hinweis auf Platzpatronen, überlassen. Wie jetzt bekannt wurde, soll Halls sich inzwischen mit der Staatsanwaltschaft geeinigt haben.

Der Filmemacher erklärte sich schuldig, fahrlässig mit einer tödlichen Waffe umgegangen zu sein. Halls, der schon vor dem Schuss am Set von „Rust“ bei den Dreharbeiten zu Produktionen wie „Freedom’s Path“ und „Into the Dark“ durch einen eher unbedarften Umgang mit Sicherheitsvorschriften aufgefallen war, stimmte auch zu, bei einem Strafprozess gegen Baldwin auszusagen. Im Gegenzug gab sich die Staatsanwaltschaft in Santa Fe mit einer sechs Monate langen Bewährungsstrafe für Halls zufrieden.

Durch seinen Anwalt Luka Nikas ließ Baldwin derweil mitteilen, er sei empört über die Entscheidung der Justizbehörden in New Mexico, ihn juristisch für Hutchins’ Tod zur Verantwortung zu ziehen. „Wir werden gegen die Vorwürfe angehen, und wir werden gewinnen“, ließ der Jurist wissen. Sonderermittlerin Reeb und der Bezirksstaatsanwältin Mary Carmack-Altwies warf der 64 Jahre alte Baldwin vor, die Umstände des „tragischen Todes“ der Kamerafrau zu verzerren.

Die Vorgeschichte des tödlichen Schusses bleibt tatsächlich rätselhaft. Wie Mitglieder der Filmcrew der „Los Angeles Times“ sagten, war es schon vor dem 21. Oktober 2021 am Set zu mindestens drei Zwischenfällen mit Waffen gekommen. Bei einem der Unfälle hatte sich eine Requisiteurin mit einer Platzpatrone in den Fuß geschossen.

Baldwin, der Hauptdarsteller und Mitproduzent des Westerns, beharrte derweil darauf, den Abzug des Revolvers nicht betätigt zu haben. „Die Waffe wäre nie losgegangen, wenn nicht jemand den Abzug gedrückt hätte. Wie wir durch den Bericht des FBI wissen, trifft Baldwins Darstellung nicht zu“, widersprach Bezirksstaatsanwältin Carmack-Altwies dem Schauspieler am Donnerstag bei einem Interview mit dem Sender NBC. Vielleicht, räumte die Juristin ein, habe er den Abzug nicht bewusst betätigt. „Es könnte eine Art unbewusste Entscheidung gewesen sein“, sagte Carmack-Altwies.

Neben dem Hollywood-Star erwartet auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez, die am Set für Revolver und Munition verantwortlich war, eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Nach Hutchins’ Tod hatte die Fünfundzwanzigjährige dem Waffenverleiher Seth Kenney die Schuld zugeschoben. Angeblich hatte Kenney – aus weiterhin ungeklärtem Grund – für die Dreharbeiten eine Mischung aus scharfer Munition und Platzpatronen geliefert. Wie Baldwin drohen auch Gutierrez bei einem Schuldspruch bis zu 18 Monate Haft.