Das Wunder war, dass Eichmann überhaupt der Prozess gemacht werden konnte. Deutschen und amerikanischen Sicherheitsbehörden lagen zwar früh recht konkrete Informationen vor, dass er sich unter falscher Identität auf der „Rattenlinie“ nach Südamerika abgesetzt hatte, sie unternahmen aber nichts. Der israelische Geheimdienst brauchte ebenfalls lange, bis er sich des Falls konsequent annahm. Und die Ergreifung Eichmanns war nicht die alleinige Heldentat des Mossads. Wiederholt musste der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer den Geheimdienst drängen, an Eichmann dranzubleiben.



Warum genau kam es dann in Buenos Aires zum spektakulären Zugriff auf Eichmann? Das war bis vor wenigen Monaten nicht abschließend geklärt. Erst seit einer Publikation der Eichmann-Forscherin Bettina Stangneth im Sommer 2021 ist bekannt, von wem die entscheidenden Hinweise stammten und wie sie zum Mossad gelangten: Gerhard Klammer, ein Geologe aus Duisburg, der eine Zeitlang in Argentinien gearbeitet und dabei Adolf Eichmann alias Ricardo Klement getroffen hatte, teilte sein detailreiches Wissen mit seinem Freund, dem evangelischen Militärpfarrer Giselher Pohl aus Unna, der wiederum in Kontakt mit Fritz Bauer kam.



Der hessische Generalstaatsanwalt war längst in der Causa Eichmann aktiv. Schon 1957 hatte der atheistische Sozialdemokrat jüdischer Herkunft von einem nach Argentinien ausgewanderten KZ-Überlebenden Hinweise auf Eichmann bekommen. Bauer war sich im Klaren darüber, dass er in Deutschland nicht weiterkommen würde. In der Justiz, beim Bundesnachrichtendienst, beim Bundeskriminalamt – überall saßen ehemalige Nazis oder gar SS-Männer an wichtigen Positionen. Also setzte er auf Israel. Doch unter anderem weil der erste Hinweisgeber den Decknamen Eichmanns verwechselt hatte, konnte der Mossad die Informationen in Argentinien nicht verifizieren. Erst das von Pohl übermittelte Wissen Klammers war der „missing link“, der die Israelis überzeugte. Am 11. Mai 1960 nahm der Mossad Eichmann in Argentinien fest und brachte den früheren SS-Obersturmbannführer nach Israel – getarnt als Besatzungsmitglied eines Flugzeugs der El Al.